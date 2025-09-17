Los Prados apuestan a la juventud para buscar campeonato en el TBS Distrito

El club Los Prados apuesta a la juventud como calidad competitiva con miras a su participación en el 49 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito), que inicia este sábado 20 de septiembre.

La justa distrital dará inicio oficialmente este sábado con el partido histórico entre los clubes Mauricio Báez y Bameso, campeón y subcampeón en el 2024, a partir de las 7:00 de la noche en el Prudential Center, de la ciudad de Newark, estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Los Prados tendrán su primer compromiso el domingo 21, a las 3:00 pm, ante el club El Millón, pero ya en la sede oficial del TBS Distrito 2025 el Palacio del Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Ese mismo día, también jugarán San Lázaro ante Huellas del Siglo, a las 5;00 de la tarde, y a las 7:00 de la noche, chocarán las escuadras de Rafael Barias y San Carlos, en una jornada tripartita de la fase intergrupos.

La actividad de este miércoles se desarrolló en el Prado Bar del club Los Prados, encabeza por su presidente Jorge Ramírez y su señora esposa Nancy de Ramírez; junto a Héctor Junior Gil, vicepresidente y gerente general del equipo superior; Yosanny Portorreal y Mineydis Ledesma, administradora y asistente del presidente pradense, respectivamente.

Por igual, el Inmortal del Deporte Fernando Teruel, viceministro de Deportes; Kendry Peralta, gerente de Operaciones; el dirigente Carlos Payano y sus asistentes Carlos Martínez y Amado Guillén; el preparador físico Kostia Santana; y el señor Acosta Camacho.

Gil expresó que “trabajamos fuerte para presentar un equipo de calidad y competitivo para buscar la corona, tercera de nuestra historia al timón de Carlos Payano”.

Por su lado, Ramírez aseguró que “más de tres mil socios practican deporte en el club Los Prados en un abanico de oportunidades que les ofrecemos a toda la familia”.

Kendrick Peralta tuvo a cargo la presentación del cuerpo técnico que lidera Payano y a los jugadores Eddy Mercedes, Jefry Abreu, Joan Duran, Enyer Camilo, Juan Carlos Pérez, Kelvin Ramírez, Lázaro Vargas, Fausto Tatis, César Rosario, Francisco Barreras, Enmanuel Martínez y Julio César Phipps.

También, los refuerzos norteamericanos Daytone Martell Jenning y Francis O’Bryant King, los noveles jugadores Roberto Suárez Jr. y William Cruz.

El técnico domínico-boricua Carlos Payano elogió el grueso de jugadores jóvenes con los que saldremos al tabloncillo y pronto verán los frutos”.

Payano permaneció en el conjunto hasta la marca bajo su mando de 3-4, terminando los pradenses con récord general de la serie regular de 3-7, y este año viene con más firmeza y mayor empuje para conseguir mejores números y actuaciones que los conduzcan primero a la clasificación a la ronda semifinal y luego la disputa del título de campeón.

El equipo de baloncesto superior del club Los Prados saldrá al ruedo en la versión 49 del TBS Distrito en la búsqueda del tercer campeonato de su historia, tras los ganados en 1994 y 2005, bajo las dirigencias del profesor Fernando Teruel y Cándido Antonio Sibilio (Chicho).

Tanto Teruel como Sibilio son Inmortales del Deporte de la República Dominicana en la disciplina de baloncesto, el primero como propulsor y el segundo en su condición de jugador.

El presidente pradino, Jorge Ramírez, adelantó que durante la celebración del TBS Distrito 2025 se le rendirá un homenaje al equipo campeón del club Los Prados del 2005, en sus 20 años de haber logrado el título.

En la justa capitalina competirán las tradicionales franquicias de los clubes San Lázaro, El Millón, Mauricio Báez, Huellas del Siglo, Rafael Barias, Bameso, San Carlos y Los Prados.

La justa la organiza el Comité Organizador del TBS Distrito, que encabeza el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y la Abadina, al frente del coronel (PN) Diego Pesqueira.

La afición puede seguir los partidos por televisión nacional a través de RTVD Canal 17 y el canal de Youtube: TBS Distrito y Abadina Oficial.