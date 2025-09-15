De Varilla Lugo a Karl-Anthony Towns

El pasado fin de semana, el primer gran jugador de baloncesto dominicano y el mejor en la actualidad recibieron llamados inmortales en lugares de gran significación para ellos.

Aquí, en San Pedro de Macorís -su terruño natal-, el homenajeado fue Manuel Lugo Barinas, conocido por el apodo de “Varilla”, considerado un gigante en la cancha en las décadas de 1940 y 1950.

Inteligente, hábil y capaz eran los adjetivos que sus compañeros le endilgaban a Varilla, dotado, además de su gran estatura para la época de una agresividad y destreza que lo separaban de sus similares.

Fue quinto en anotación en los Centroamericanos de 1946 en Colombia, séptimo en los Centroamericanos de México en 1954, líder anotador en Puerto Rico en 1947 y 1948 con los Piratas de Quebradillas.

Fue el primer jugador en anotar 30 puntos en el BSN de Puerto Rico. Su impacto fue tal que la cancha de Quebradillas lleva su nombre.

Ya era inmortal del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Towns, de su lado, logró la distinción en la Universidad de Kentucky a la que, en su única temporada en el baloncesto universitario, ayudó a llegar invicta al Final Four antes de perder en la semifinales.

La estrella de los Knicks de Nueva York ha mostrado más de una vez su amor por la patria de su madre, no solo con su integración a la selección nacional, si no también invirtiendo en obras deportivas en la localidad de Tamboril.

Varilla y Towns, en sus respectivas épocas, con sus diferentes formas de dominar el juego, son parte de la historia del baloncesto dominicano que todavía tiene páginas importantes por escribir, como la ansiada participación en unos Juegos Olímpicos.