Jason Collins, primer jugador abiertamente gay en la NBA, recibe tratamiento por tumor cerebral

Es el primer deportista públicamente gay en jugar en cualquiera de las cuatro principales ligas deportivas de América del Norte.

Jason Collins, de los Nets de Brooklyn, en un partido de la NBA contra los Lakers, el 23 de febrero de 2014, en Los Ángeles.

Agencia AP
Agencia APNueva York

Jason Collins, el primer jugador abiertamente gay de la NBA y que ahora se desempeña como embajador de la liga, está recibiendo tratamiento por un tumor cerebral, informó su familia el jueves.

Collins anunció que era gay en 2013, convirtiéndose en el primer deportista públicamente gay en jugar en cualquiera de las cuatro principales ligas deportivas de América del Norte. Se retiró en 2014 después de una carrera de 13 años que incluyó etapas con los Nets de Nueva Jersey, Memphis, Minnesota, Atlanta, Boston, Washington y de regreso a los Nets después de que se mudaron a Brooklyn.

Su familia envió un comunicado a la NBA.

“La familia de Jason y él agradecen su apoyo y oraciones y amablemente piden privacidad mientras dedican su atención a la salud y el bienestar de Jason”, indicó el comunicado que fue difundido el jueves.

Collins promedió 3.6 puntos y 3.7 rebotes en su carrera. En su mejor temporada, promedió 6.4 puntos y 6.1 rebotes para los entonces Nets de Nueva Jersey en 2004-05.

