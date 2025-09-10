Esmery Martínez jugará en la primera división del baloncesto de Turquía

Tras un paso exitoso por Francia, ahora la baloncestísta dominicana Esmery Martínez llevará su talento a Turquía.

La firma fue confirmada este miércoles por el equipo Kocaeli Kadin de la liga femenina de ese país euro-asiático.

La pasada temporada, Martínez estuvo con el club Charleville-Mézieres de Francia con el cual terminó con promedios de 8.2 puntos, 6.9 rebotes y 1.9 asistencias.

El año pasado, la nativa de Hato Mayor se convirtió en la primera dominicana en ser seleccionada para la WNBA. Fue quinta en la segunda ronda (17 en general) para New York Liberty.

Con ese combinado de la WNBA ha visto acción en las pasadas dos pretemporadas aunque está pendiente todavía su debut en esa liga.

La delantera de 6-3 y 25 años es una integrante activa de la selección nacional. En sus dos últimas incursiones ha ayudado al equipo nacional a lograr medallas de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador en el 2023 y en el Centrobasket en Irapuato, México.

En ese último torneo fue escogida para el Quinteto Ideal cuando tuvo promedios de 18.2 puntos y 11.6 rebotes con cuatro doble-dobles -incluyendo un 16-10 frente a Puerto Rico en el partido por la medalla de oro, y un triple-doble de 24 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias en la fase de grupo frente a Guatemala.

Durante su carrera en la NCAA con las universidades de West Virginia y Arizona, Martínez terminó con promedios de 10.4 puntos, 8.3 rebotes, 1.6 asistencias y 1.6 robos de balón en 152 encuentros.

En la temporada de 2020-21, su segunda y última con West Virginia, tuvo medias de 13.6 puntos y 11.6 rebotes.