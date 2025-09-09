Alperen Sengun, con un triple-doble, pone a Turquía en semifinales del Eurobásquet

Un triple-doble del pívot Alperen Sengun (19 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias para 33 de valoración), el quinto desde 1995 en un Eurobasket, dio a Turquía el pase a las semifinales de la máxima competición europea de selecciones a costa de Polonia (91-77).

En medio de un torneo loco, con varias de las favoritas ya de vuelta a sus países de origen, se ha abierto la ventana para que se vayan con medalla otras selecciones que estaban en segundo plano. Y esa oportunidad no querían dejarla escapar los turcos y los polacos, cuartos por sorpresa en la pasada edición.

Cortados ambos por un patrón parecido, la gran diferencia debía marcarla el talento individual de Sengun. El de los Houston Rockets, al que uno de los mejores entrenadores de Europa actualmente, Ergin Ataman, está sacando todo su jugo, llegaba al enfrentamiento como el tercero con mejor valoración media del torneo por detrás del esloveno Luka Doncic y del griego Giannis Antetokounmpo. Y no se encogió en el momento clave, volviendo a cargar sobre sus hombros con toda una nación.

No le sirvieron sus prestaciones a Turquía para distanciarse al final de un primer cuarto muy parejo, en el que ambas contendientes no solo se copiaron los puntos, 19, sino que además capturaron los mismos rebotes, repartieron las mismas asistencias y cometieron las mismas pérdidas para diez minutos de combate nulo.

Sin embargo, en el segundo cuarto cambió el panorama. No en lo que se refiere a los porcentajes de tiro, que fueron parejos, pero sí en el resto de aspectos. Los turcos se cebaron en el rebote ofensivo (6 a 1 para ellos), repartieron el balón más del doble (7 a 3 en asistencias), recuperaron cinco balones por ninguno de contrario y casi no los perdieron mientras su rival sangraba (1 a 8).

Todo eso les permitió tirar el doble y, a la postre, obtener 14 puntos de renta favorable al filo del descanso, la mayor hasta ese momento. Un contexto ideal para que floreciera el mejor Sengun, quien se fue a los vestuarios con guarismos de 10 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias que apuntaban al segundo triple-doble en la presente edición del torneo tras el de Doncic contra Bélgica.

Lo recogió el pívot donde lo había dejado, añadiendo también doble figura a la media hora en el apartado de las asistencias, incluida una muy estética de espaldas, y tres capturas más que le dejaron a una del hito con diez minutos por delante. Eso, unido a un parcial de 8-0 con dos triples de Furkan Korkmaz, elevó la ventaja de los de rojo a los 23 puntos.

Ahí parecía morir el partido, pero un parcial de 0-7 en el desenlace del tercer cuarto y tres libres anotados en la vuelta al parqué por Michal Sokolowski devolvieron la vida y la fe a Polonia, poco antes de que Sengun culminara su gesta con un rebote ofensivo con dos minutos y medio jugados del cuarto decisivo, poniendo acto seguido el 74-57. Se llevó la gloria el pívot y volvió a picar piedra el oponente, que se ubicó a ocho puntos a falta de tres minutos y medio.

Un momento delicado del que dos triples salvaron a los turcos, uno de Sehmus Hazer y otro de Ercan Osmani. Ante eso ya no tuvieron respuesta los de Igor Milicic, que sin tiempo para la reacción acabaron diciendo adiós a una competición en la que Turquía estará entre los cuatro mejores por primera vez desde que fuera plata como anfitriona en 2001.