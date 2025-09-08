Redes, salud mental y selección de RD

Si bien es cierto que hace unos días culminó la Copa América de baloncesto masculino, todavía quedan los análisis y, en el caso del equipo dominicano, los lamentos por lo que pudo haber sido y no fue.

Antes del inicio de la acción ya el equipo criollo sufrió un primer revés cuando dos de los principales jugadores de la posición de centro se enfrascaron en un dime y direte a través de las traicioneras redes sociales.

Un innecesario “intercambio de ideas” que, en vez de contribuir a la concentración del grupo dio pie a miles de opiniones, interacciones y búsqueda de numeritos que en nada favoreció a la integración del equipo.

Un episodio parecido aconteció durante la participación de la selección en la Copa Mundial del 2023, en una situación interna que terminó con la separación de uno de los jugadores por lo que el combinado tuvo que afrontar sus finales y más importantes partidos con uno menos.

Al parecer, la Federación Dominicana de Baloncesto que encabeza Rafael Uribe tendrá que acudir a una especie de “Ley Mordaza” para que los chicos de la selección no puedan utilizar las “benditas” redes al menos 15 días antes, durante y 14 días después de sus compromisos. No es una sugerencia popular, pero no están dejando otra alternativa.

Ya en medio de la competencia, dos de los principales jugadores tuvieron acciones que terminaron, en un caso con la suspensión por dos partidos -incluyendo el de eliminación directa frente a Brasil- y en el otro con la expulsión de ese mismo enfrentamiento.

Una muestra clara de falta de inteligencia emocional de dos de los talentos más sobresalientes con los que cuenta el equipo nacional, parte preponderante del presente y futuro del quinteto criollo.

Y es que, al igual que los entrenadores, técnicos, entrenadores y preparadores fìsicos, en el competitivo mundo del deporte se necesita de la presencia de profesionales de la conducta humana que orienten a los atletas y los preparen para enfrentar ese tipo de situaciones.

Es indispensable esa integración y no porque nuestros baloncestistas tengan algún “tornillo flojo”, aunque a veces parece, por las cosas que hacen y dicen que podrían necesitar tratamientos especializados que incluyan “electrochoques”.