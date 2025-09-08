El plazo de los clubes para inscribir jugadores para el TBS Distrito vence este miércoles

La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), a través del Comisionado del 49 Torneo de Baloncesto Superior (TBS Distrito 2025), informó que el próximo miércoles vence el plazo para que los clubes presenten la inscripción de los primeros 10 jugadores, así como los uniformes que van a utilizar en los partidos.

El plazo vence el miércoles 10 del corriente mes, a las 12:00 del mediodía, en las oficinas de la dirección técnica que dirige Ramón Ceballos y el Comisionado del TBS Distrito 2025.

La información la suministró el profesor Nelson Ramírez, quien funge de Comisionado del TBS Distrito 2025, y dijo que la información está en manos de los ocho clubes desde hace varias semanas y que deben cumplir con las instrucciones al pie de la letra.

Sostuvo que deben proceder a la inscripción los ocho clubes que están divididos en dos grupos, en el A se ubican los actuales campeones del Mauricio Báez, San Carlos, Huellas y Los Prados, y en el B, están el subcampeón Bameso, Rafael Barias, San Lázaro y El Millón.

Destacó Ramírez que la semana pasada a las ocho franquicias les entregaron sus respectivos reglamentos disciplinarios y el de redes sociales, y que hace 15 días se oficializó el calendario de competencia a jugarse en el Pabellón de Voleibol Ricardo Gioriber Arias.

El certamen distrital dará inicio el sábado 20 de septiembre, por primera vez en la historia en los Estados Unidos, el Prudential Center de la ciudad de Newark, Nueva Jersey, en una arena de característica NBA, con el “Juego del Respeto” entre los clubes Mauricio Báez y Bameso.

El esperado encuentro en la icónica cancha del Prudential Center, en el 25 Lafayette en Newark-NJ, será a partir de las 6:00 de la tarde, cuyos boletos están a la venta en www.Ticketmaster.com con precios que van desde los 69 a los 257 dólares.

Al día siguiente, el domingo 21, las acciones se trasladan a la sede oficial del campeonato distrital que es el Pabellón de Voleibol Ricardo Gioriber Arias, en una jornada de tres partidos, de la fase intergrupos, a las 3:00 de la tarde, entre los clubes El Millón y Los Prados.

Luego, a las 5:00 de la tarde chocarán las escuadras de San Lázaro contra Huellas del Siglo, y en el cierre, a las 7:00 de la noche, se medirán los conjuntos de Rafael Barias y San Carlos.