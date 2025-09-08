Joe Corbett regresa para reforzar el bullpen de los Toros del Este

Uno de los mejores relevistas de la temporada pasada estará de regreso, luego de que los Toros del Este anunciaran que el relevista Joe Corbett volverá para la campaña 2025-26.

El anuncio lo hizo Jesús Mejía, gerente general de los Toros, al tiempo que confirmó que el norteamericano estará toda la temporada, sin restricciones.

En 2024-25, Corbett participó en 23 partidos con los Toros y en 19.2 innings apenas permitió 9 hits, solo dio 4 boletos y ponchó 23, con un récord de 1-0, 1.37 y una efectividad ajustada de 279, un 179% por encima de la media de la liga.

El derecho luego reforzó a los Leones en la postemporada, siendo parte vital del campeonato del Escogido. Entre Round Robin y Serie Final, Corbett lanzó 11.2 innings sin permitir carreras, otorgando solo 3 boletos y ponchando 14 contrarios.

De manera combinada con ambos equipos, Corbett tuvo efectividad 0.87 en 31.1 innings con 37 ponches y un WHIP de 0.80.

“Es un relevista premium que regresa a casa, viene a fortalecer el bullpen de manera considerable. Está llamado a ser uno de los principales brazos tarde en el juego para el equipo desde el primer día de temporada,” dijo Jesús Mejía al momento de hacer el anuncio.

Este verano, el nativo de Oklahoma City se destacó en México con los Leones de Yucatán, ponchando 23 en 21.1 innings, donde le conectaron 21 hits y dio 7 boletos, con una efectividad de 4.64 en la ofensiva liga mexicana, donde el promedio de carreras limpias colectiva fue de 6.19.

Corbett se une al zurdo Matt Dermody y al también abridor derecho Jaime Barria como refuerzos anunciados por los Toros del Este. Se estarán sumando a un roster renovado que incluye a los inicialistas Sandberg Pimentel y Ronald Guzman, a los zurdos José Manuel Fernández y Joely Rodríguez, y a los derechos Jesús Liranzo, Yohan Ramírez y Janser Lara, adquiridos desde la agencia libre.

También se incorporan el relevista Miguel Castro y el jardinero Marco Luciano, quienes llegaron vía cambio.

Jesús Mejía y su staff de Operaciones de Beisbol están trabajando con miras al Draft de Novatos LIDOM, que tendrá lugar el próximo miércoles 10 de septiembre.

Previamente, los Toros habían anunciado el inicio de sus entrenamientos de pretemporada para el lunes 22 de septiembre, con un Early Camp desde el día 15, destinado a jugadores que requieran más tiempo para estar en forma de cara al Día Inaugural.