Esposa de Chris Duarte revela que padece cáncer de tiroides

Sylvia Duarte, esposa del jugador dominicano de baloncesto, Chris Duarte, reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de tiroides, por lo que tuvo que someterse a un proceso quirúrgico.

En una publicación colgada en su cuenta de Instagram, Sylvia detalló el inesperado giro que dio su vida desde hace unas semanas. Comentó que en un chequeo de rutina le fueron detectados unos nódulos en su tiroides, sin embargo, le fue informado que se trataba de un cáncer.

“Lo que comenzó como algo inquietante se transformó en una llamada que jamás olvidaré: el diagnóstico era cáncer. En ese momento sentí que el mundo se me venía encima. Todo se volvió oscuro y mi corazón se fue a mi estómago”, escribió.

Sylvia Duarte, esposa del jugador dominicano de baloncesto, Chris Duarte fue diagnosticada con cáncer de tiroides.Instagram

No obstante, menciona que a pesar de la tristeza y desesperación, no estaba sola; por lo que expresó su agradecimiento a Dios y a su familia, por darle fuerzas en los momentos oscuros.

“Ellos fueron el refugio que necesitaba, el apoyo incondicional que me permitió mantenerme de pie cuando mis fuerzas flaqueaban. Con ellos, entendí que los desafíos más grandes no tienen que enfrentarse en solitario”, indicó.

Asimismo, confesó que aunque con miedo y lágrimas, se siente fuerte y ha aprendido que la vida no es predecible, pero está llena de momentos que enseñan el valor de la resiliencia, el amor y la unidad.

“No sé lo que vendrá, pero estoy lista para enfrentar lo que sea, porque no solo soy yo quien lucha, sino también todos aquellos que me han mostrado que el amor puede superar cualquier adversidad”, declaró.

Asimismo, señaló que se encuentra en casa en recuperación.