Abinader y Karl-Anthony Towns construirán arena para baloncesto en Tamboril

El presidente Luis Abinader anunció la construcción de una arena para la práctica de baloncesto en el municipio Tamboril, provincia Santiago, en una alianza entre el Gobierno y el baloncestista Karl-Anthony Towns.

El gobernante señaló que la infraestructura será un espacio con todas las condiciones para que los jóvenes de la localidad y de comunidades cercanas puedan practicar el deporte de la mejor manera, y recibir una educación en valores a través de la organización “GO Ministries”.

Indicó que la edificación será “una verdadera arena” que contará con todas las facilidades para la realización de torneos y otras actividades en beneficio de los jóvenes.

Destacó que, con este tipo de proyectos ejecutados entre el Gobierno, la sociedad y personas como el jugador dominicano de la NBA, se asegura el éxito para la comunidad beneficiada y para toda la región.

Abinader agradeció a Towns por su sentido de identidad dominicana y su amor por el país, señalando que sus acciones y logros hacen que sus compatriotas se sientan orgullosos.

De su lado, el jugador de los New York Knicks, tras agradecer al mandatario por el encuentro, manifestó que este es un momento muy importante para la República Dominicana, un acto de unidad que lo llena de orgullo.

El baloncestista también agradeció a Dios por la oportunidad de demostrar su amor por el país y por permitirle vivir su sueño de ser dominicano y ayudar a sus compatriotas.