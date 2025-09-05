Dueño de los Clippers dice que no estuvo involucrado en el acuerdo de patrocinio de Kawhi Leonard

El dueño de Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, dijo en una entrevista con ESPN que da la bienvenida a la investigación de la NBA sobre una supuesta elusión de las reglas del límite salarial de la liga, negando cualquier participación en un contrato de patrocinio de 28 millones de dólares entre Kawhi Leonard y una empresa de servicios de sostenibilidad con sede en California.

Ballmer dijo que le gustaría que la NBA investigara a otro club si fuera acusado de la misma violación.

"Las normas de elusión del límite salarial son importantes para la liga y me gustaría que la liga investigara", dijo Ballmer a ESPN el jueves.

Ballmer también declaró en la entrevista que presentó al seis veces All-Star Leonard a Aspiration Fund Adviser LLC, la empresa de banca ecológica ahora en quiebra, en la que Ballmer invirtió 50 millones de dólares. Ballmer afirmó que ha estado revisando su interacción con Aspiration como parte de su cooperación con los Clippers en una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre la empresa. El cofundador Joseph Sanberg aceptó declararse culpable el mes pasado tras enfrentar cargos federales de fraude electrónico, y la fiscalía declaró que defraudó a inversores y prestamistas por más de 248 millones de dólares.

Los Clippers negaron rotundamente que se hubiera roto alguna regla en un comunicado emitido el miércoles después de que la NBA anunciara su investigación tras un informe del periodista Pablo Torre que alegaba la violación.

Los Clippers anunciaron una alianza de $300 millones con Aspiration en 2021, aproximadamente un mes después de que Leonard firmara una extensión de contrato de cuatro años por $176 millones. El equipo terminó la relación después de dos años debido a un incumplimiento del contrato.

La liga, que ya investigó las acusaciones de que los representantes de Leonard solicitaron ciertas ventajas que se considerarían eludir el límite salarial cuando era agente libre hace varios años, puede imponer severas sanciones si se descubre que un equipo ha infringido las normas del límite salarial. Estas sanciones podrían incluir una multa de hasta 7,5 millones de dólares, la rescisión de contratos y la pérdida de futuras selecciones del draft.