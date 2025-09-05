Clubes del TBS Distrito reciben reglamento disciplinario y redes sociales de parte del comisionado

La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), a través del Comisionado del 49 Torneo de Baloncesto Superior (TBS Distrito 2025), remitió a cada uno de los clubes participantes el reglamento disciplinario y redes sociales a aplicarse.

El profesor Nelson Ramírez, Comisionado del TBS Distrito 2025, por decisión del Comité Ejecutivo de Abadina y los clubes superiores, informó que los ocho clubes, que están divididos en dos grupos, el A con Mauricio Báez, San Carlos, Huellas y Los Prados, y el B, Bameso, El Barias, San Lázaro y El Millón, fueron debidamente informados y les entregaron sus respectivos documentos: los reglamentos disciplinarios y el de redes sociales.

El certamen distrital dará inicio el sábado 20 de septiembre, por primera vez en la historia en los Estados Unidos, el Prudential Center de la ciudad de Newark, Nueva Jersey, en una arena de característica NBA, con el “Juego del Respeto” entre los clubes Mauricio Báez y Bameso.

El Mauricio es el campeón vigente de la justa capitalina, al ganarle la final a Bameso en 2024.

El esperado encuentro en la icónica cancha del Prudential Center, en el 25 Lafayette en Newark-NJ, será a partir de las 6:00 de la tarde, cuyos boletos están a la venta en www.Ticketmaster.com con precios que van desde los 69 a los 257 dólares.

Juegos del domingo 21

Al día siguiente, el domingo 21, las acciones se trasladan a la sede oficial del campeonato distrital que es el Pabellón de Voleibol Ricardo Gioriber Arias, en una jornada de tres partidos, de la fase intergrupos, a las 3:00 de la tarde, entre los clubes El Millón y Los Prados.

Luego, a las 5:00 de la tarde chocarán las escuadras de San Lázaro contra Huellas del Siglo, y en el cierre, a las 7:00 de la noche, se medirán los conjuntos de Rafael Barias y San Carlos.

Ramírez destacó que seguimos rigurosamente dando los pasos de lugar hasta que se cante “salto al salto al centro” el próximo 20 de septiembre, ya que a inicio de semana también les entregamos a los clubes el calendario de competencia con sus 40 fechas y los días de juegos que serán martes, miércoles, viernes y domingos, y además se habilitaron algunos sábados.

Informó que para el 10 de septiembre los equipos deben hacer la inscripción de 10 jugadores en la oficina técnica que dirige Ramón Ceballos.