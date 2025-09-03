Junior Caminero llega a 40 jonrones y 100 RBI; Cal Raleigh pega el 51

Junior Caminero conectó su jonrón número 40 e impulsó cuatro carreras para llegar a 100 impulsadas y los Rays de Tampa Bay resistieron para vencer el martes 6-5 a Cal Raleigh y los Marineros de Seattle.

Raleigh conectó su jonrón número 51 , ampliando su récord de Grandes Ligas de jonrones para un receptor, pero se elevó con dos hombres en base para terminar el juego contra Garrett Cleavinger, quien obtuvo su segundo salvamento.

Caminero, quien cumplió 22 años en julio, conectó un sencillo productor en la primera entrada, bateó un jonrón en la sexta contra Bryan Woo para empatar el juego 3-3, y llegó a 100 carreras impulsadas con un doblete de dos carreras en la séptima contra Gabe Speier (2-2) que puso el marcador 6-4. Se convirtió en el cuarto jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar al menos 40 jonrones en su temporada con 21 años o menos, uniéndose a Mel Ott, Eddie Mathews y Ronald Acuña Jr.

Los Rays han ganado cinco juegos consecutivos para volver a .500 con 69-69.

Julio Rodríguez hizo lo mismo con Raleigh cuando conectó un jonrón en el cuarto, y Jorge Polanco agregó un jonrón con dos outs en esa entrada, todos contra Drew Rasmussen, quien permitió solo tres jonrones en agosto.

Kevin Kelly (1-3) lanzó 1 1/3 entradas de relevo sin anotaciones.