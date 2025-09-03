Abadina presenta calendario de juego para el TBS Distrito 2025

La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) presentó este miércoles el calendario de competencia para el 49 Torneo de Baloncesto Superior (TBS Distrito 2025), que inicia el sábado 20 de septiembre en los Estados Unidos.

El TBS Distrito 2025 tendrá una apertura histórica en un partido a disputar en el Prudential Center de la ciudad de Newark, en el estado norteamericano de Nueva Jersey, en una arena de característica NBA, con el “Juego del Respeto” entre los clubes Mauricio Báez y Bameso.

El Mauricio es el campeón vigente de la justa capitalina, al ganarle la final a Bameso en 2024.

El esperado encuentro en la icónica cancha del Prudential Center, en el 25 Lafayette en Newark-NJ, será a partir de las 6:00 de la tarde, cuyos boletos están a la venta en www.Ticketmaster.com con precios que van desde los 69 a los 257 dólares.

Al día siguiente, el domingo 21, las acciones se trasladan a la sede oficial del campeonato distrital que es el Pabellón de Voleibol Ricardo Gioriber Arias, en una jornada de tres partidos, de la fase intergrupos, a las 3:00 de la tarde, entre los clubes El Millón y Los Prados.

Luego, a las 5:00 de la tarde chocarán las escuadras de San Lázaro contra Huellas del Siglo, y en el cierre, a las 7:00 de la noche, se medirán los conjuntos de Rafael Barias y San Carlos.

Los ocho clubes participantes fueron divididos en dos grupos, en el A están Mauricio Báez, San Carlos, Huellas y Los Prados, y en el B, Bameso, El Barias, San Lázaro y El Millón.

Las informaciones fueron dadas por el Prof. Nelson Ramírez, quien será el Comisionado del TBS Distrito 2025, por una decisión del Comité Ejecutivo de Abadina y los clubes superiores.

Ramírez destacó que “este calendario de competencia fue consensuado y aprobado por el Comité Organizador, el Comité Ejecutivo de Abadina y los ocho clubes superiores, manteniendo un equilibrio para cada uno”.

“Este calendario fue confeccionado para 40 fechas los días martes, miércoles, viernes y domingos, y además se habilitaron algunos sábados”, indicó Ramírez.

Puntualizó que “esto es debido a que en la tercera semana de noviembre se estará jugando en el país la Primera Ventana de Clasificación al Campeonato Mundial y la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) y su equipo nacional necesitan una semana para completar sus entrenamientos y disputar los dos partidos correspondientes como locales”.

Informó que para el 10 de septiembre los equipos deben hacer la inscripción de 10 jugadores en la oficina técnica que dirige Ramón Ceballos.

Dijo que para el encuentro de Nueva Jersey entre Mauricio y Bameso se está en el proceso de selección de los árbitros que podrían actuar en el mismo, además que el Comisario Técnico lo será Pedro Ortiz y el encargado de la mesa técnica el profesor Víctor Sierra.