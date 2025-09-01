Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Vucevic anota 23 y Montenegro vence a Suecia en la Eurocopa

Nikola Vucevic fue el mejor anotador con 23.

Agencia apFinlandia

El pívot de los Chicago Bulls, Nikola Vucevic, anotó 23 puntos para guiar a Montenegro a una necesaria victoria por 87-81 sobre Suecia en el EuroBasket el lunes. Además, Serbia, Turquía y Alemania ampliaron su palmarés a cuatro victorias en la fase de grupos.

Vucevic también capturó 15 rebotes y repartió cuatro asistencias en Tampere, Finlandia, cuando Montenegro superó un problema en el tercer cuarto para conseguir su primera victoria en el torneo continental, manteniendo vivas sus esperanzas de llegar a los octavos de final.

Pelle Larsson lideró a los suecos con 28 puntos.

Montenegro se adelantó 40-34 al descanso, pero Suecia fue el mejor equipo al volver del vestuario y superó a su rival en el tercer cuarto por 31-24 para tomar la delantera. Un gran esfuerzo de Kyle Allman, quien anotó 10 puntos en menos de dos minutos para una ventaja de 80-77 con 1:50 por jugar, ayudó a Montenegro a recuperarse y ganar el partido en el Grupo B.

La fase de grupos, con 24 equipos, se disputa en cuatro países. Los cuatro mejores de cada grupo avanzan a la fase eliminatoria en Riga, Letonia, del 6 al 14 de septiembre.

Montenegro puede clasificarse con otra victoria contra Gran Bretaña, que aún no ha ganado y es posiblemente el equipo más débil del grupo.

Serbia, Turquía y Alemania se mantienen perfectas

Serbia se mantuvo invicta y eliminó a la República Checa, que aún no había ganado, de la contienda por los playoffs después de una cómoda victoria por 82-60.

Una alineación con Nikola Jovic, Nikola Jokic y Nikola Milutinov impulsó a los serbios a 27-5 tras el primer periodo. Milutinov terminó con 12 puntos, 7 rebotes y 2 robos.

La victoria de Serbia también llevó a Letonia a los octavos de final.

Alemania se mantuvo invicta en el Grupo B con una victoria por 120-57 sobre Gran Bretaña, que resistió en los primeros compases antes de desmoronarse. Franz Wagner logró un doble-doble de 18 puntos y 10 asistencias en tan solo 18 minutos de juego, y Tristan Da Silva anotó 25 puntos para los alemanes.

Ya clasificada en el Grupo A, Turquía venció fácilmente a Estonia por 84-64 en Riga. Turquía dominó y logró una ventaja de 12 puntos tras 10 minutos.

El pívot de los Houston Rockets, Alperen Sengun, volvió a ser decisivo para Turquía con 21 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias.

Fue la primera vez desde 2009 que Turquía logró cuatro victorias en un mismo EuroBasket. Estonia cayó a 1-3 antes de su último partido de la fase de grupos contra Portugal el miércoles. Turquía se enfrentará a Serbia en un partido que determinará el ganador del grupo.

Letonia derrotó a Portugal por 78-62 para mejorar su récord a 2-2, con Kristaps Porzingis sumando 21 puntos, nueve rebotes, tres asistencias y un tapón para los anfitriones.

Lituania se clasificó para octavos de final y propinó a la anfitriona Finlandia su primera derrota por 81-78. Azuolas Tubelis anotó 12 puntos y 11 rebotes, y Rokas Jokubaitis 16 puntos y nueve asistencias antes de retirarse por lesión en el último periodo.

La estrella finlandesa Lauri Markkanen, que se quedó con 7 puntos en la primera mitad, remontó para terminar con 17, 11 rebotes y seis asistencias.

