Brasil se corona campeón del Americup tras vencer Argentina 55-47

Brasil entró al Americup como favorito y cumplió.

En Managua, Brasil se consagró campeón de la edición 2025 al derrotar a Argentina en la final con marcador de 55-47, asegurando así su quinto título continental (1984, 1988, 2005, 2009 y ahora 2025) .

Argentina se quedó en apenas 47 puntos, su producción más baja en toda la edición y una de las más bajas jamás registradas en una final del torneo, lo que evidencia el dominio defensivo brasilero.

Yago Santos fue el Jugador Más Valioso del torneo. en la final anotó 14 puntos, acompañado por Bruno Caboclo con 11 y Guilherme Deodato con 9 unidades. También sumaron Vítor Benite con 8, Georginho De Paula con 5, Alexey Borges con 4, más aportes menores de Lucas Dias (2) y Reynan Santos (2).

En total, los brasileños cerraron con un 33.3 % de efectividad en tiros de campo (22/66). La clave estuvo en la defensa y en momentos oportunos de sus líderes ofensivos, que permitieron sostener la ventaja hasta el final.

Del lado de Argentina, el mejor en la anotación fue Francisco Caffaro, con 11 puntos, seguido por José Vildoza con 8. Nicolás Brussino y Gonzalo Corbalán aportaron 7 cada uno, mientras que Alex Negrete sumó 6, Juampi Vaulet 4, y con 2 puntos se quedaron Gonzalo Bressan y Juan Fernández.

La ofensiva albiceleste nunca encontró su ritmo, terminando con apenas un 30.4 % en tiros de campo (21/69). Especialmente floja fue la puntería desde el perímetro, donde Argentina apenas encestó 4 de 27 intentos (14.8 %), lo que limitó cualquier intento de reacción.

Los argentinos y los brasileños se habían enfrentado en cuatro finales anteriormente, y los primeros salieron airosos en tres de esos cuatro enfrentamientos (2001, 2011 y 2022).