Eslovenia pierde nuevamente en el EuroBasket a pesar de los 39 puntos de Doncic y Alemania avanza

Luka Doncic anotó 39 puntos, pero Eslovenia (0-2) volvió a perder el sábado en el EuroBasket después de que la profunda banca de Francia resultara demasiado para el equipo de la estrella de los Lakers de Los Ángeles.

La victoria de Francia 103-95 llegó dos días después de que Doncic anotó 34 unidades en la derrota de Eslovenia por 105-95 ante el coanfitrión Polonia.

El base Sylvain Francisco salió de la banca para liderar a Francia con 32 tantos en el partido jugado en Katowice, Polonia. Francia mejoró a 2-0 en el Grupo D.

Doncic encestó 19 de 20 tiros libres, capturó ocho rebotes y repartió nueve asistencias, pero no fue suficiente ya que Francisco ayudó a impulsar 78 puntos de la banca de Francia, en comparación con solo 26 de Eslovenia.

Bilal Coulibaly y Alex Sarr, ambos de los Wizards de Washington, se combinaron con 25 puntos para ayudar a marcar el ritmo de Francia, con 12 unidades de Zaccharie Risacher de los Hawks de Atlanta.

También en el Grupo D, Bélgica superó un déficit de siete puntos en el último cuarto para vencer a Islandia 71-64 y mejorar a 1-1. Islandia está 0-2.

Alemania avanza a los octavos de final

El base de los Kings de Sacramento, Dennis Schröder, anotó 26 puntos y Alemania venció 107-88 a Lituania para convertirse en el primer equipo en clasificar a los octavos de final.

El alero del Magic de Orlando, Franz Wagner, añadió 24 tantos y siete rebotes, y Daniel Theis contribuyó con 23 puntos para la tercera victoria de Alemania en igual número de partidos.

Alemania ganó el partido desde larga distancia, encestando 19 triples con un 54% de acierto. Schröder acertó cinco de diez desde la línea de tres y también repartió seis asistencias en otra sólida actuación a pesar de ser objeto de abusos raciales por parte de dos aficionados, quienes fueron expulsados del estadio en Tampere, Finlandia.

Rokas Jokubaitis anotó 20 unidades para Lituania, que tiene un récord de 2-1, y el alero de los Nuggets de Denver, Jonas Valanciunas, sumó 14 puntos.

Lituania se acercó a 55-51 en el tercer cuarto, pero Wagner anotó seis puntos en una racha de 8-2 para que Alemania confirmara la victoria.

Alemania, el reinante campeón del Mundo, garantizó avanzar en el Grupo B con su inicio de 3-0. Los cuatro mejores equipos de cada uno de los cuatro grupos de seis equipos avanzarán a la fase eliminatoria en Riga, Letonia, del seis al 14 de septiembre.

Pelle Larsson del Miami Heat anotó 23 puntos y Suecia (1-2) venció 78-59 a Gran Bretaña (0-3), también en el Grupo B.

Otros partidos

El alero del Heat de Miami, Simone Fontecchio, anotó 14 puntos para ayudar a Italia (1-1) a vencer 78-62 a Georgia (1-1) en el Grupo C en Chipre.

Estonia (1-2) venció 89-75 a la República Checa (0-3) en el Grupo A, en Riga, Letonia.