Brasil vence a Estados Unidos y avanza a la final de la AmeriCup

La selección de Brasil se impuso con autoridad 92-77 sobre Estados Unidos en la semifinal de la AmeriCup 2025, asegurando su pase a la gran final del torneo.

El armador Yago Santos fue la gran figura del encuentro con 25 puntos, 7 rebotes y 8 tiros libres convertidos sin fallar, liderando el ataque brasileño. A su lado destacaron Bruno Caboclo, con 20 tantos, y Lucas Dias, quien aportó 18 puntos y 5 rebotes en los 40 minutos que estuvo en cancha (Todo el encuentro).

Brasil mostró consistencia en ambos lados del tabloncillo, con buena circulación de balón y efectividad desde el perímetro, logrando un 47% en tiros de campo. La defensa también resultó clave para frenar las ofensivas estadounidenses en momentos decisivos del partido.

Por Estados Unidos, el más sobresaliente fue Langston Galloway, con 22 puntos, seguido de Javonte Smart, quien añadió 13 unidades, y Jerian Grant con 11.

Con esta victoria, Brasil espera en la final al ganador del duelo entre Argentina y Canadá.