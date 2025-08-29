Copa Amistad China, puente que une naciones

La tercera edición del torneo de baloncesto U18 organizado por el Club Mauricio Báez con el respaldo de la Embajada China en RD inicia por todo lo alto; Caliche y Renacer triunfan

Más que una competencia, la Copa de Baloncesto Amistad China es una forma de exponer las buenas relaciones entre China y República Dominicana, así lo proclamó Chen Luning, embajador de la República China en la inauguración de la tercera edición del certamen.

“El deporte es un puente que conecta los corazones, más que un juego y competencia, resaltamos la amistad entre el pueblo chino y el pueblo dominicano”.

Boyón y Leo

José -Boyón- Domínguez, presidente del club Mauricio Báez y Leo Corporán, asesor de la Fundación Mauricio Báez agradecieron a la Embajada China en República Dominicana por una vez más respaldar el certamen de categoría U-18.

“Nos llena de satisfacción iniciar esta tercera edición. En el primer torneo, participaron 8 clubes, en el segundo vieron acción 16 y hoy somos 21, eso es un gran avance”, dijo Domínguez.

Mientras que Leo Corporán, motivó a todos los atletas con su puño arriba a proclamar:

“Que viva la República Popular China, que viva República Dominicana y que viva la patria”.

Desde el Miderec

Kennedy Vargas, viceministro de Deportes, en representación del ministro Kelvin Cruz, felicitó a la Fundación Mauricio Báez por su trabajo a favor de la juventud en colaboración con la Embajada de la República China y reafirmó el compromiso del Miderec de respaldar estas iniciativas.

La bendición del evento estuvo a cargo de Carlos Manuel García, entrenador Maranatha, club que estará participando en el certamen.

21 clubes

En el torneo participarán los clubes Mauricio Báez, Renacer, San Lázaro, Rafael Barias, Rosa Duarte, Reales del Caliche, Maranatha, San Carlos y Los Pioneros.

También verán acción en la justa, Iván Guzmán Klang, Pueblo Nuevo, Rafael Paulino, Los Frailes, Los Prados, Sembrando el Futuro, Nueva Generación, Honduras del Oeste, Rottweiler, Bameso, Los Prados y Simón Bolívar.

Juramento

José Tirado, del club San Lázaro realizó el juramento deportivo.

Resultados del jueves

En el primer partido de la doble jornada de este jueves, el club Reales del Caliche superó 70-63 al club San Carlos.

Ángel de Jesús lideró la ofensiva del Caliche con 20 puntos y Fausto Pierre anotó 19.

Jen Pimentel fue el más destacado por San Carlos con 28 puntos.

Mientras que a segunda hora, el club Renacer derrotó 67-57 al club Mauricio Báez.

Los más destacados por Renacer, fueron Rainier Montero con 21 puntos y Ángel Parreño con 17.

Por Mauricio José Echavarria y Luis Valdez anotaron 14 y 13 puntos respectivamente.

Formato

Los 21 clubes están divididos en cuatro grupos.Tres grupos de cinco equipos y un grupo con seis clubes.

A la segunda ronda, clasificarán los dos mejores de cada grupo.

De ahí en adelante se realizarán choques de eliminación simple hasta el partido final por el campeonato.