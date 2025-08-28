República Dominicana buscará ante Brasil otro "milagro" del Ché en la Americup

Para que República Dominicana pueda avanzar a la ronda por las medallas en la Copa América de baloncesto se debería producir otro de los "milagros del Che".

Como vencer a Alemania en el Mundial del 2019, a Italia en el del 2023 o a la Argentina como visitante para clasificar a este último certamen.

Pero el entrenador Nestor García está en las líneas. Para la ejecución de otra "victoria milagrosa" necesitará del aporte de sus jugadores.

Y cada uno de ellos deberá de dar un paso hacia adelante ante la ausencia del principal anotador y rebotero del equipo.

A partir de las 3:10 de la tarde de este jueves, los dominicanos chocarán con Brasil -ubicado como máximo favorito al comenzar el certamen- en el inicio de la ronda de los cuartos de final de la FibaAmericup que se celebra en Managua, Nicaragua.

Dominicana clasificó primero en el grupo C y segundo en sentido general solo superado por Canadá. Los brasileños quedaron terceros en el Grupo A y séptimo en la clasificación absoluta, solo por delante de Colombia.

Los criollos tienen que apretar la defensa ante el triple y mejorar el suyo propio para ponerse a la altura de las circunstancias. El ganador del partido enfrentará en una semifinal al triunfador del choque entre Estados Unidos y Uruguay.

Del otro lado de la llave, los otros semifinalistas serán los ganadores de los enfrentamientos entre Puerto Rico y Argentina y Colombia ante Canadá.

Con un 40.2 por ciento de acierto desde detrás del arco, los orientados por el croata Aleksandar Petrovic fueron el segundo mejor en la primera fase, solo por detrás de los canadienses (42.3).

Los dominicanos, de su lado, fueron los peores en ese departamento con un 23.3 por ciento.

La defensa criolla deberá estar pendiente del armador Yago Santos (14.3 ppj, 5.3 apj), el centro Bruno Caboclo (13 ppj, 6.3 rpj) y Guilherme Deodato (12.3 ppj), principalmente.

Es impresindible que se mantengan los aportes del centro Joel Soriano (12.3 ppj, 5.7 rpj, 4 tbpj) y el armador Andrés Feliz (11 ppj, 6 rpj, 6 apj).

Ante la baja por suspensión de David Jones (21 ppj, 8.5 rpj) -como resultado de la reyerta tras el partido del domingo frente a Argentina- se espera que jugadores como Ángel Núñez, Jean Montero y Jassel Pérez incrementen sus aportaciones en el costado ofensivo.

También se espera una mejor cara de los veteranos Víctor Liz y Eloy Vargas, y lo que puedan aportar, sobre todo en defensa, otros como Ángel Delgado, Juan Guerrero, Gelvis Solano y Juan Miguel Suero.