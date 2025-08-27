Dominicana enfrentará a Brasil en cuartos de final de la AmeriCup

La selección nacional de baloncesto ya conoce a su rival para los cuartos de final de la FIBA AmeriCup 2025, y es uno muy peligroso, sino el que más.

Dominicana se medirá a Brasil este jueves, a las 3:00 de la tarde.

El combinado quisqueyano llega invicto tras superar a Colombia, Argentina y Nicaragua, consolidándose como el segundo mejor equipo de la primera fase.

Andrés Féliz ha sido el líder ofensivo del conjunto criollo, acompañado por David Jones, Ángel Núñez, Jassel Pérez y Joel Soriano.

Sin embargo, Dominicana no podrá contar con Jones, suspendido tras la trifulca en el choque frente a Argentina, lo que representa una baja sensible en la rotación del entrenador Néstor “Che” García.

Por su parte, Brasil clasificó como tercero del Grupo A y ha mostrado un juego físico y versátil. Guilherme Deodato, Yago Santos y Bruno Caboclo han sido los principales jugadores de los sudamericanos, que llegaron al torneo como el favorito a ganarlo.

Los cuartos de final de la AmeriCup quedaron definidos de la siguiente manera: Canadá vs. Colombia, Puerto Rico vs. Argentina, Estados Unidos vs. Uruguay y República Dominicana vs. Brasil.

Los ganadores de estos duelos avanzarán a semifinales en busca de un boleto a la gran final del certamen continental.