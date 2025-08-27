Copa de Baloncesto Amistad Domínico-China inicia el jueves

La Copa de Baloncesto Amistad Domínico-China se iniciará este jueves a las cinco de la tarde en el polideportivo del Club Deportivo-Cultural Mauricio Báez con la participación de 21 clubes en la categoría U-18.

José Domínguez, presidente del club Mauricio Báez y César Heredia Guerra, presidente de la Fundación Mauricio Báez, informaron que todo está listo para la realización de la justa.

Los mauricianos son los organizadores del campeonato que se celebra cada año.

Los delegados de los 21 clubes que estarán en acción en la justa han expresado que existe un gran entusiasmo y que los atletas están entrenando a toda capacidad para conquistar la Copa Domínico-Chino.

Director técnico

Edwin Castillo (Tatico), director técnico del campeonato, dijo que todos los clubes llenaron los formularios de inscripción y están actos para participar en la justa.

Manifestó que el personal técnico y los árbitros que actuarán en el campeonato fueron contratados y tienen el permiso de la entidad a la que pertenecen.

Tatico, quien es dirigente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), informó que el torneo tiene el aval de esa entidad.

Participantes

Los clubes participantes serán: Maranatha, Rafael Barias, San Lázaro, Pioneros, Rosa Duarte, Rottwailer, Nueva Generación, Reales del Caliche, La 40, Sembrando el Futuro, Pueblo Nuevo, Nuevo Horizonte.

Igualmente, Simón Bolivar, Los Prados, Bameso, Iván Guzmán Klang, Honduras del Oeste, Los Frailes, San Carlos y Mauricio Báez.

Habla Boyón

El presidente del club Mauricio Báez, José -Boyón- Domínguez, señaló que el torneo U-18 tiene mucha importancia para el desarrollo del baloncesto.

“En el campeonato hay muchos jugadores que son promesas del baloncesto y que formarán parte de los diferentes clubes del basket superior del Distrito Nacional.

Sostuvo que el evento será muy competitivo.

Exhortación

Boyón Domínguez, inmortal del deporte dominicano y uno de los mejores jugadores que ha tenido el baloncesto dominicano, exhortó a los jugadores a observar una buena disciplina.

Refirió que la justa es para que los atletas se desarrollen y puedan tener nuevas amistades.

“Seremos rigurosos con la disciplina. Los jugadores deben entrar al tabloncillo a divertirse y a jugar fuerte y con una buena defensa, pero sin lesionar a nadie”, sostuvo Boyón.