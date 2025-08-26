¿A quién enfrentará República Dominicana en los cuartos de Final de Americup? Aquí los escenarios

La selección dominicana de baloncesto cerró invicta la fase de grupos de la FIBA AmeriCup 2025 con tres victorias.

El conjunto criollo debutó con victoria ante Colombia, luego superó a su ya rival Argentina, en un partido que después se transformó en pelea y finalmente completó su paso perfecto al derrotar al anfitrión Nicaragua, resultados que lo consolidaron como líder indiscutible del Grupo C.

El equipo dominicano ha contado con una defensa aérea sólida. Incluso estableció un récord con 11 tapones en un partido. El pilar en ese sentido ha sido Joel Soriano.

Mientras que en la ofensiva, Quisqueya fue cargada principalmente por David Jones, Andrés Feliz, Ángel Núñez y Jassel Pérez durante esta primera fase.

Ahora bien, ¿a quién enfrentará República Dominicana en los cuartos de final?

La atención ahora se centra en los dos partidos que se celebran este martes en el Grupo A: Brasil contra Estados Unidos y Uruguay frente a Bahamas. Los resultados de esos encuentros serán determinantes para definir los cruces de cuartos de final, donde ya espera la República Dominicana para conocer a su próximo rival.

A los cuartos de final avanzan los dos mejores de cada grupo, y los dos mejores tercer lugar. Luego, de esos ocho, el primero se enfrenta al octavo, el segundo al séptimo, y así continúa…

El rival de Dominicana será uno de estos cuatro: Uruguay, Estados Unidos, Bahamas o Colombia.

A continuación los distintos escenarios:

República Dominicana se enfrenta a Uruguay si estos derrotan a Bahamas y Brasil vence a Estados Unidos con ventaja entre 1 y siete puntos.

Pero, si Brasil vence a Estados Unidos por ocho o más puntos, entonces República Dominicana se enfrenta a los norteamericanos.

República Dominicana se enfrenta a Uruguay si estos vencen a Bahamas y Estados Unidos derrota a Brasil por por tres o más puntos, pero si Estados Unidos vence a Brasil por 1 o 2 puntos, entonces Dominicana se enfrenta a los norteamericanos.

Dominicana se enfrenta a Estados Unidos si Bahamas vence a Uruguay, y Brasil vence a Estados Unidos por más de ocho puntos.

Dominicana se enfrenta a Bahamas si estos vence a Uruguay por ocho o más puntos y Estados Unidos derrota a Brasil.

Dominicana se enfrenta a Colombia si Bahamas vence a Uruguay por menos de siete puntos y Estados Unidos derrota a Brasil.