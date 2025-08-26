David Jones: "Me disculpo con todos: mi país, FIBA, San Antonio Spurs y Argentina"

El dominicano David Jones se disculpó vía sus redes sociales por su reacción luego del partido que la Selección Nacional de Baloncesto disputó contra Argentina el pasado domingo.

El nativo de Guachupita mostró su arrepentimiento tras lo ocurrido, y mandó un mensaje de disculpas no solo a FIBA, sino también a República Dominicana, y a los Spurs de San Antonio, equipo con el que tiene un contrato de doble vía para la próxima temporada de la NBA.

A continuación las palabras de Jones:

“La violencia nunca es la respuesta. Al final del partido las cosas se salieron de control después de que un jugador argentino me golpeara y otro compañero recibiera insultos racistas. La adrenalina me dominó, pero asumo la responsabilidad de mis acciones. Quiero disculparme con todos: con mi país, con la FIBA por organizar un gran torneo, con los San Antonio Spurs que esperan más de mí como profesional, y con el pueblo argentino”, expresó el dominicano mediante su cuenta de Instagram.