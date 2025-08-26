Chris Duarte, nueva estrella de Unicaja: "Tenía oportunidad en la NBA y decidí rechazarla"

El internacional dominicano Chris Duarte, fichaje estelar del Unicaja para las dos próximas temporadas con opción a otra, dijo este martes en su presentación que tuvo opciones de regresar a la NBA, pero se decantó por el club malagueño porque es "un reto que le emociona", y aseguró que "ganar" es lo que más le importa.

Sin haber debutado en el baloncesto europeo, Chris Duarte (1,96 metros, 28 años) ya es una estrella en Málaga. Este martes se demostró con el recibimiento de cientos de aficionados que se acercaron a verle por primera vez a las pistas de baloncesto del Parque del Oeste, cercano a la playa de La Misericordia de la capital.

El nuevo jugador del Unicaja, que aterrizó la pasada semana en su nuevo hogar, es un escolta anotador que llega de ganar la liga puertorriqueña con los Vaqueros de Bayamón (19'5 puntos, 4'9 rebotes, 4'8 asistencias y 1'6 robos de media por partido) y con experiencia de alto nivel en la NBA (Indiana Pacers, Sacramento Kings y Chicago Bulls), y ha levantado una gran expectación en la "gran fanaticada" malagueña, como ha expresado en su presentación.

"La gente se sorprende cuando me escucha hablar. Yo sé el tipo de jugador que soy, sé que soy un jugador para estar en el mejor nivel del mundo. Pero estoy buscando algo diferente, estoy buscando estabilidad y tranquilidad para mí y mi familia. Oportunidades en la NBA tengo, pero decidí rechazarla porque quiero estabilidad en mi vida, tengo tres pequeños y ya no soy yo el importante. Allá donde ellos se sientan seguros y tengan una buena educación, allí voy a estar. Soy muy familiar", dijo al ser cuestionado por si volvería a dar el salto a la NBA.

El internacional con la República Dominicana apareció vestido de corto, luciendo el número 27 en la nueva equipación verde y morada, parándose a cada paso para firmar autógrafos con especial atención a los hinchas más pequeños, fascinados con un jugador que derrocha carisma.

También él quedó fascinado."Me han sorprendido y me han dejado sin palabras. La cultura y su gente. De verdad que la sorpresa ha sido fenomenal, sinceramente no me esperaba este gran apoyo aquí en Málaga", afirmó.

Reconoció, a una pregunta de EFE, que no conocía al Unicaja antes de que el club iniciara las conversaciones con él para convencerle de aceptar el desafío, su primera experiencia en el baloncesto europeo, aunque el pívot Domantas Sabonis, estrella de la NBA y de raíces malagueñas, sí que le habló maravillas de Málaga y del equipo que lo formó.

"Sabonis, cuando llegué a Indiana, siempre me invitaba a Málaga, pero yo siempre iba a República Dominicana a estar con la familia y nunca pude venir. Ahora pensé en mi amigo Domantas, y en los cantantes malagueños Javi y Pablo [Javypablo]. Sabonis estaba muy contento cuando le dije que iba a tomar la decisión de venir aquí", contó.

"Cuando la oportunidad me llega, pues empecé a buscar un poco más, a investigar más del Unicaja y la ciudad de Málaga. Y de verdad que todo lo que leí y todo lo que me dijeron fueron cosas positivas. A mí no ha llegado una persona que me haya dicho algo negativo de Málaga", confesó Duarte.

Durante semanas ha conversado con su nuevo entrenador, Ibon Navarro, una parte importante para su fichaje. También con el capitán, el base Alberto Díaz, ha hablado "un poquito" y, en la primera toma de contacto con algunos de sus compañeros, se ha quedado "sorprendido" por la "química" del vestuario.

"Acabo de llegar y he estado dando terapia y entrenando solo, hemos charlado un poquito en el vestuario. Son buenos muchachos, veo que en las prácticas todos se apoyan uno al otro y eso es importante. Llegué a casa el otro día y le dije a mi esposa que si alguien comete un error, todo el mundo viene y le choca la mano. Eso es difícil de ver", apuntó.

Un gran desafío y muchas expectativas

Uno de los interrogantes será ver cómo encaja en el baloncesto europeo. Duarte mostró confianza: "Es un reto que he decidido aceptar, baloncesto es baloncesto en todas las partes del mundo, las reglas FIBA son diferentes a NBA, pero me crie en Dominicana y entiendo el juego, tengo una idea de cómo es todo", señaló.

Duarte fue escogido en el decimotercer puesto del Draft de la NBA en 2021 por Indiana Pacers y en su primer año en la liga norteamericana fue incluido en el segundo mejor quinteto de novatos tras promediar 13,1 puntos, 4,1 rebotes, 2,1 asistencias y un robo en 55 partidos. En los Bulls fue cortado en febrero y, en pleno bache emocional de perder sitio en la NBA, decidió recuperar confianza ganando en Puerto Rico.

Tras levantar el título de la liga nacional puertorriqueña siendo el más destacado, llega a Málaga recién recuperado de una lesión en la zona lumbar, según confirmó, pero aseveró que ya la ha superado. "Me encuentro bien, he estado entrenando, preparándome, todavía nada sin contacto, pero vamos mejorando día a día", tranquilizó.

Su discurso es de ambición: "¿Mi objetivo? Ganar, es lo que más me importa. Los demás méritos vienen por sí solos", recalcó Chris Duarte, quien también tiene personalidad fuera del parqué e incluso se atrevió a decir que se fijaba en Kobe Bryant o Chris Paul, si bien tiene claro quién es su jugador favorito: "soy yo mismo", dijo.

Además de responder a algunas preguntas de aficionados, micro en mano y con una sonrisa permanente, Duarte también jugó una pachanga con miembros del equipo local de baloncesto callejero 'West Park' y se atrevió a tirar canastas durante unos minutos con los seguidores más pequeños, siempre con un trato muy cercano.

Después, dedicó más de media hora a firmar camisetas. Una pancarta a pie de canasta de un jovencísimo aficionado decía: “Chris, por favor, hazme un mate en la cara”. Le hizo gracia al dominicano, que chocó los cinco al 'artista'.

Aún así, prefirió dejar esa petición para los partidos de la ACB, Liga de Campeones FIBA, Supercopa, Copa del Rey o Copa Intercontinental, todos los títulos que peleará como nuevo buque insignia del Unicaja para la temporada 2025/26.