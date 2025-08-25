David Jones es suspendido por dos partidos; Guerrero, Suero y Delgado por uno

Tras los incidentes ocurridos al finalizar el partido del FIBA AmeriCup 2025 entre Argentina y República Dominicana, disputado el 24 de agosto de 2025 en Managua, Nicaragua, el Panel Disciplinario de FIBA impuso las siguientes sanciones de acuerdo con el Reglamento de FIBA:

República Dominicana:

David Jones quedó suspendido por dos partidos oficiales FIBA. Juan Guerrero quedó suspendido por un partido oficial FIBA. Juan Miguel Suero queda suspendido por un partido oficial FIBA. Ángel Delgado quedó suspendido por un partido oficial FIBA, con un periodo probatorio de tres años.

Si el jugador comete la misma falta o una similar durante el periodo probatorio, será suspendido automáticamente por un partido adicional, además de cualquier sanción correspondiente a la nueva infracción.

Multa económica de 20,000 francos suizos a la Federación Dominicana de Baloncesto, de los cuales 10.000 quedan en suspensión durante un periodo probatorio de tres años.

Argentina:

Gonzalo Bressan quedó suspendido por dos partidos oficiales FIBA. Francisco Cáffaro quedó suspendido por un partido oficial FIBA. Juan Vaulet quedó suspendido por un partido oficial FIBA.

Multa económica de 2.000 francos suizos al entrenador Pablo Prigioni. Multa económica de 20,000 francos suizos a la Federación Argentina de Baloncesto, de los cuales 10,000 quedan en suspensión durante un periodo probatorio de tres años.

FIBA no hará más comentarios acerca de esta decisión.