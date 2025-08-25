Jugador argentino dice su equipo no causó pelea con dominicanos al terminar juego en la AmeriCup

El baloncestista argentino Francisco Cáffaro explicó que su equipo no causó la pelea con jugadores de la selección de República Dominicana tras sonar el silbato final en un partido “parejo” que ganaron los dominicanos 84-83 en la Copa América.

“Lo del final no pasa si hay un solo lado involucrado en lo que sucedió. Nosotros también estuvimos involucrados, pero no creo que fuéramos nosotros los causantes de lo que sucedió”, dijo Cáffaro en rueda de prensa.

“Yo me metí, no me tendría que haber metido, pero es difícil cuando veo un compañero que le están haciendo lo que le están haciendo, no meterse”, dijo el baloncestista, quien terminó el juego con 16 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia.

“Es un poco instinto. Me di cuenta en el momento; traté de calamar un poco la situación”, agregó.

Tras terminar el partido, los jugadores de ambos equipos protagonizaron empujones, forcejeos y golpes en la cancha. El domingo se cumplió la tercera jornada del AmeriCup 2025 que se disputa en Managua, Nicaragua, hasta el 31 de agosto.

La selección dominicana venció en tiempo extra a su similar de Argentina. Con este triunfo, la selección dominicana logra su boleto hacia la segunda ronda de la Copa América. Lidera su grupo C con dos victorias y cero derrotas. Tiene cuatro puntos y un diferencial de puntos de +26.

“Argentina fue mucho mejor en el inicio pero nosotros logramos ajustar en defensa y frenar su ritmo porque estaban anotando muy fácil. Sobre el final logramos empatar e irnos arriba en un juego que estuvo muy igualado”, dijo Néstor 'Che' García, técnico de República Dominicana, que se mantiene invicto en el grupo C.