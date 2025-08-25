¿Cómo afectarán las suspensiones a República Dominicana en la AmeriCup tras incidente con Argentina?

La selección dominicana se impuso ante Argentina en un emocionante partido, pero lo ocurrido después del resultado terminó siendo una amarga derrota fuera de la cancha.

El equipo nacional quedará seriamente mermado para sus próximos compromisos de la Copa América, correspondientes a la tercera y cuarta fecha. Al finalizar el encuentro, un altercado entre la tricolor y la albiceleste derivó en una pelea que provocó múltiples suspensiones en ambos equipos.

En el caso dominicano, líder invicto de su grupo con marca de 2-0, la baja más sensible será la de David Jones, figura del torneo hasta el momento, quien fue suspendido por dos partidos. También recibieron sanciones Ángel Delgado, Juan Miguel Suero y Juan Guerrero.

Aunque República Dominicana ya aseguró su pase a los cuartos de final, la ausencia de Jones podría ser determinante en su rendimiento. Actualmente, el conjunto criollo ocupa el tercer lugar de la clasificación general, solo por detrás de Canadá y Puerto Rico. En la siguiente fase, se podría enfrentar a Brasil o Uruguay, selecciones que disputan el puesto de mejor sexto lugar.

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) anunció las sanciones mediante un comunicado oficial:

“Tras los incidentes ocurridos al finalizar el partido del FIBA AmeriCup 2025 entre Argentina y República Dominicana, disputado el 24 de agosto de 2025 en Managua, Nicaragua, el Panel Disciplinario de FIBA impuso las siguientes sanciones, de acuerdo con el Reglamento de FIBA:

República Dominicana

• David Jones: suspendido por dos partidos oficiales FIBA.

• Juan Guerrero: suspendido por un partido oficial FIBA.

• Juan Suero: suspendido por un partido oficial FIBA.

• Ángel Delgado: suspendido por un partido oficial FIBA, con un período probatorio de tres años. Si reincide en una falta similar durante ese tiempo, recibirá automáticamente un partido adicional de suspensión, además de cualquier otra sanción correspondiente.

• Multa de 20,000 francos suizos a la Federación Dominicana de Baloncesto, de los cuales 10,000 quedan en suspensión durante un período probatorio de tres años.

Argentina

• Gonzalo Bressan: suspendido por dos partidos oficiales FIBA.

• Francisco Cáffaro: suspendido por un partido oficial FIBA.

• Juan Vaulet: suspendido por un partido oficial FIBA.

• Multa de 2,000 francos suizos al entrenador Pablo Prigioni.

• Multa de 20,000 francos suizos a la Federación Argentina de Baloncesto, de los cuales 10,000 quedan en suspensión durante un período probatorio de tres años.

FIBA no hará más comentarios acerca de esta decisión.”