Malik Beasley ya no es objetivo de la investigación federal sobre juegos de azar

Los investigadores federales ya no consideran al agente libre de la NBA Malik Beasley un objetivo en su investigación sobre apuestas, dijeron los abogados de Beasley a ESPN .

Los abogados Steve Haney y Mike Schachter dijeron que han tenido lo que el informe llama conversaciones y reuniones “extensas” con las autoridades del Distrito Este de Nueva York.

“Meses después de que comenzara esta investigación, Malik sigue sin cargos y no es el objetivo de esta investigación”, declaró Haney a ESPN. “Una acusación sin cargos, acusación formal ni condena nunca debería tener las consecuencias catastróficas que esto le ha causado a Malik. Esto ha sido literalmente lo contrario de la presunción de inocencia”.

Los abogados de Beasley no respondieron de inmediato a los correos electrónicos y llamadas telefónicas de The Associated Press pidiendo comentarios, y la oficina del fiscal de Estados Unidos en Brooklyn se negó a hacer comentarios.

La AP informó a finales de junio que Beasley estaba bajo investigación, 14 meses después de que la NBA sancionara a Jontay Porter, de Toronto, tras ser vinculado a una investigación por apuestas paralelas. Porter finalmente se declaró culpable de fraude electrónico.

La vinculación de Beasley con la investigación fue particularmente inoportuna, considerando que se unió a los Pistons el año pasado con un contrato de un año por 6 millones de dólares con la esperanza de cobrar su salario este verano como agente libre. Se convirtió en el quinto jugador en la historia de la NBA en anotar al menos 300 triples (un récord de franquicia de 319) en una temporada, promediando 16.3 puntos para un equipo que llegó a los playoffs.