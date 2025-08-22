Lazareños celebran este sábado el aniversario 62 del club en New Jersey

La comunidad de lazareños residentes en Nueva York y Nueva Jersey, principalmente, concluirá este sábado las actividades conmemorativas con el 62 aniversario del San Lázaro con el Juego del Recuerdo entre jugadores que vistieron esa camiseta, directivos y fanáticos del legendario club.

Wilfredo –Felinche—Soriano, un ex directivo del club de Jobo Bonito y de los organizadores del junte, informó que el mismo tendrá lugar desde las diez de la mañana en la residencia de Charles Japa, un empresario de la salud que jugó en categorías menores y mantiene inalterable sus raíces y amor lazareño.

Destacó que este nuevo aniversario de la prestigiosa entidad tiene especial dedicatoria a Tony Pérez, primer secretario general de la misma y un ex integrante de la selección nacional de natación y primer secretario general, quien falleció recientemente.

Wilfredo --Felinche-- Soriano, uno de los organizadores del aniversario del Club Sn Lázaro.

Felinche Soriano resaltó que Tony y Jesús Díaz, otro de los fundadores, sirvieron de garantes para el alquiler del primer local del club, cuyo pago era de 12 pesos mensuales.

Manifestó que la semana aniversario han incluido visitas a la playa, karaokes, a Codio Cigar, la tienda ubicada en Nueva Jersey propiedad de Fausto Codio, quien este sábado obsequiará puros a los asistentes al Juego del Recuerdo.

También está confirmada la participación de su hermano Rafaelito Codio, presidente de la Junta de Vecinos del Barrio San Miguel, que hace frontera con Jobo Bonito; de la ex jugadora superior Carmen Gómez, así como de Jesús Manzueta, quien residen en Miami, entre muchos otros. La nota musical la pondrán el DJ Kelvis Castro y los cantantes Carmen, Alejandro, Pedro y Víctor.

Igualmente, una charla del historiador Eurípides Pichardo, un ex jugador y entrenador de San Lázaro y San Carlos, que desde hace reside en Lawrence, Massachusetts.