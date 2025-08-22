Joel Ramírez se une al cuerpo técnico del Club San Carlos para el TBS Distrito Nacional

El Club San Carlos anunció la integración del Inmortal del Deporte Dominicano y ex miembro de la selección nacional Joel Ramírez a su cuerpo técnico, que estará encabezado por el dirigente Víctor Peña en la edición 2025 del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito), organizado por ABADINA y pautado para iniciar el próximo 20 de septiembre.

Ramírez, figura emblemática del baloncesto dominicano y nativo de Villa Consuelo, aportará su experiencia en calidad de asistente. Reconocido por su espíritu competitivo y liderazgo, cuenta con más de 30 campeonatos en el baloncesto local y siete medallas internacionales con el equipo nacional.

El plantel técnico se completa con los jóvenes entrenadores Willy Soriano y Javier de Jesús (Rookie), ambos con pasado como jugadores del Torneo Superior Distrital. En tanto que Miguel Pichardo (Morocho) estará como estadístico.

Willy Soriano ha estado vinculado al club desde temprana edad, asumiendo roles dirigenciales en los últimos años. En 2025 condujo al equipo superior femenino a coronarse campeón distrital tras más de dos décadas sin lograrlo.

Javier de Jesús (Rookie) conquistó el campeonato de la Liga Nacional de Desarrollo (LND) en 2022 con los Truenos del Distrito Nacional y posee experiencia en distintos torneos locales.

Los diez veces campeones nacionales de San Carlos entrenan intensamente en sus instalaciones de la capital. El equipo ya confirmó la contratación de Jaison Valdez y Sterling Manley como refuerzos, además de un sólido núcleo de jugadores nativos: Juan Guerrero, Anyeuri Castillo, Eddy Polanco, Josué Salazar, Kevin Pérez, Kevin Mateo, Enmanuel Labata, Patricio Morillo, entre otros. A este grupo se suma la veteranía y liderazgo de Manuel Guzmán, quien vuelve a vestir los colores verdiamarillos.