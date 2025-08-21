El padre de Jaylen Brown, arrestado por apuñalamiento en un estacionamiento

El padre de Jaylen Brown, estrella de los Celtics de Boston, fue arrestado en Las Vegas y acusado de intento de asesinato después de presuntamente apuñalar a otro hombre en un estacionamiento.

Según TMZ, Quenton Marselles Brown admitió haber golpeado el coche de la víctima con la puerta al bajar de su Lincoln Navigator. Se produjo una discusión y Brown apuñaló a la víctima en la espalda y el estómago, informó el sitio web.

Los documentos judiciales indican que Brown se encuentra recluido en el Centro de Detención del Condado de Clark por intento de asesinato. Una persona con conocimiento del incidente, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a hablar del asunto, confirmó que el hombre arrestado es el padre de Jaylen Brown.

Associated Press solicitó el informe policial al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, pero le dijeron que no estaba disponible de inmediato