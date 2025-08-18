Jassel Pérez reclama en cancha titularidad en la selección

Su actuación en el partido de fogueo del pasado domingo en Puerto Rico pudo haber sido la graduación de Jassel Pérez como titular de la selección nacional de baloncesto.

La cereza sobre el pastel fueron los tres lances libres que anotó faltando 3.1 segundos para enviar el encuentro a tiempo extra.

Puerto Rico volvió a salir con el triunfo (87-80), pero si hubo un gran ganador en el denominado “Clásico Caribeño” fue el habilidoso jugador nativo de San Cristóbal.

Ante la ausencia, por diferentes motivos, de Víctor Liz, David Jones y Jean Montero, Pérez asumió los galones como principal jugador ofensivo (21 puntos) y no decepcionó.

También brindó muestras de madurez, cerrada defensa ante los técnicos guards de la selección boricua - que siempre se ha distinguido por tener buenos jugadores en esas posiciones- y su acostumbrado despliegue de habilidades para el juego del baloncesto.

Fue el protagonista de algunos de los principales “highlights” del desafío con sus donqueos, un bloqueo espectacular al centro boricua Ysmael Romero, un triple con paso en retirada incluido para cerrar el tercer cuarto y un par de balones robados que terminaron en canastos para el equipo dominicano.

“Es un jugador particular por la intensidad en defensa, en el uno contra uno, no hay ajuste contra eso. Impresionante. Es un personaje” fueron algunos de los comentarios de la transmisión de Wapa Deportes con relación a Jassel.

Un exfutbolista, hijo de un exjugador de baloncesto, surgió como por “generación espontánea” con la primera edición de la Liga Nacional de Desarrollo, pero es su talento de tal magnitud que se ha convertido en uno de los jugadores más seguidos, atractivos y ganadores dentro como fuera del país.

“Jassel Pérez es un monstruo. El que no esté claro es porque no quiere. Tiene un talento increíble. Él puede estar en la liga y dominar también. El talento que él tiene no es de este mundo. Te hace de todo en la cancha”, dijo Jean Montero, tres veces ganador del premio al Mejor Jugador Joven de la Liga Endesa de España en Abriendo El Podcast.

Viene de ser el Jugador Más Valioso de la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) tras conducir a los Titanes del Sur a barrer por 4-0 a los Metros de Santiago.

Luego del partido del domino se reportaron tres ofertas de diferentes equipos del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de Puerto Rico. También tiene propuestas de Kuwait, El Líbano, Indonesia, Leb Oro de España, según informó su agente, Frank Brito.

“Lo que puede hacer Jassel en una cancha no lo vi con nadie en mi época, eran estrellas con otro tipo de condiciones, pero él no se imagina todavía las cosas que puede conseguir en la cancha”, declaró José –Maíta- Mercedes, inmortal del Deporte Dominicano y director del Proyecto de Selecciones Nacionales en Diamante el Podcast.

República Dominicana se prepara para participar, a partir del viernes, en la Americup en Managua, Nicaragua, en la cual compartirá el Grupo C con los anfitriones, Colombia y Argentina. En el B estarán Panamá, Venezuela, Canadá y Puerto Rico mientras que el A lo disputarán Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas.

A la segunda ronda avanzarán los dos primeros de cada grupo más los dos mejores terceros lugares.

Los criollos debutan frente a Colombia el viernes a las 11:10 de la noche, el domingo se enfrenta a los argentinos a las 3:10 de la tarde y cierra la primera ronda frente a Nicaragua el próximo martes desde las 8:40 de la noche.