Anuncian preselección de baloncesto que jugará fogueo contra Puerto Rico

El técnico argentino Néstor -Ché- García anunció este jueves el preseleccionado nacional de baloncesto de mayores que verá acción la selección de Puerto Rico, en el partido amistoso que tendrán el próximo domingo, en la ciudad de San Juan.

El encuentro servirá de preparación a la escuadra quisqueyana que competirá en el Campeonato AmeriCup 2025, que será en Managua, Nicaragua, del 22 al 31 de agosto.

El denominado “Clásico Caribeño” entre los eternos rivales de baloncesto regional, dominicanos y Puerto Rico, en otro encuentro amistoso, será este próximo domingo 17.

El partido está programado para las 8:00 de la noche, en el Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, el mismo escenario que en el choque del 2023.

Esta actividad tiene la coordinación de los respectivos presidentes de ambas Federaciones Nacionales de Baloncesto, Rafael Uribe, por Quisqueya, y Yum Ramos, por Borinquen.

Ché García en su cuerpo técnico cuenta con una trilogía de figuras de primer orden con los dominicanos David Díaz y Abraham Disla, y el argentino Martín Luis, sus asistentes.

Informó que los jugadores (14) que harán el viaje a Puerto Rico para el partido amistoso son Andrés Feliz, Gelvis Solano, Richard Bautista -se unió el miércoles a las prácticas, Jassel Pérez, Juan Miguel Suero, Anyeuri Castillo, Ángel Núñez y Ángel Luis Delgado.

Así como, Juan Guerrero, quien se integró este jueves a los entrenamientos, Anderson García, Eloy Vargas, Joel Soriano, Víctor Liz y Jean Montero.

Dominicana integra el Grupo C con Nicaragua, Argentina y Colombia; en el B, Panamá, Venezuela, Canadá y Puerto Rico, y en el A, Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas.

El combinado dominicano se prepara para competir en el Campeonato AmeriCup 2025, que se jugará en el polideportivo Alexis Argüello en Managua, en Nicaragua.

Este jueves fue el último día de preparación de los criollos en la Cancha de Entrenamiento de la Casa Nacional del Minibasket en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, ya que el viernes a las 2:00 de la tarde viajarán hasta suelo borinqueño.

El staff lo lidera el gerente general Junior Páez (Jipy), quien además es vicepresidente de Fedombal; Carlos De León; en Operaciones; y el preparador Adenauer Díaz (Rilling).

El periodista santiagués Rolando Fermín Jr. estará en prensa y el Dr. Gewill Acosta, médico.