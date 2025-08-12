Rigoberto Mendoza brilló con intensidad en el BSN

La actuación que registró Chris Duarte con los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) de Puerto Rico ha puesto a técnicos, comentaristas y fanáticos a revisar a otros destacados refuerzos en esa liga.

Muchos aseguran que ha sido el mejor, otros que nadie ha brillado más en su posición.

Pero hace escasos años, otro dominicano se apoderó del BSN de una manera tal que, además de su éxito individual también vio coronado su esfuerzo con el título de campeón para su equipo.

Entre las temporadas de 2016 y 2019, Rigoberto Mendoza tuvo una de las estadías más brillantes para un dominicano actuando como refuerzo en el baloncesto internacional.

Con los Santeros de Aguada -ahora Cariduros de Fajardo-, el nativo de San Cristóbal desplegó toda su calidad en ambos lados de la cancha logrando ser reconocido y ayudando con sus actuaciones a lograr la corona, única en la historia para esa franquicia.

En 2016, Mendoza y el exNBA Damion James fueron los únicos jugadores que fueron seleccionados tanto para el Quinteto Ideal como para el Quinteto Defensivo.

Durante la serie regular tuvo 58 por ciento en lances de dos, 32 por ciento en triples y 91 por ciento en intentos libres. Sus promedios fueron de 16.9 puntos, 5.7 rebotes y 3.2 asistencias.

El 30 de mayo del 2016 en un partido de playoffs -serie semifinal A- frente a los Vaqueros de Bayamón -al que pertenece Duarte ahora- anotó 50 puntos en una victoria en casa con pizarra de 104-82.

Agregó cinco rebotes, una asistencia, dos robos de balón y dos bloqueos. Anotó 12 de 12 lances de dos puntos, se fue de 12-6 en triples y de 9-8 desde la línea de intentos libres.

En el 2017 fue incluido en el quinteto de la conferencia Oeste para el Partido de Estrellas junto a otros tres compañeros de equipo.

Su punto más alto llegó en el 2019 cuando fue electo como Jugador Más Valioso de la Serie Final que le ganó Aguada en seis partidos a los Leones de Ponce y Víctor Liz.

Promedió 21 puntos, 6.5 rebotes y 3.7 asistencias con un 61 por ciento en lances de dos puntos, 52 por ciento en triples y un 100 por ciento (21-21) en lances libres.

Mendoza jugó 4 años con Aguada y Fajardo entre 2016-2021. Su promedio vitalicio fue de 14.9 puntos por partido con 5.4 rebotes. Acertó el 33 por ciento desde detrás del arco de tres y el 80 por ciento de sus lances libres.