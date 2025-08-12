Concluyen con resonante éxito los XX Juegos Deportivos de Los Mina

Con la entrega de los trofeos y las medallas a los ganadores concluyeron los XX Juegos Deportivos de Los Mina, que durante dos semanas llenas de pasión y adrenalina se realizaron diversas competencias en varias disciplinas, donde reinó un ambiente de celebración y orgullo comunitario.

La actividad se realizó en la intersección de las calles Diego Colón esquina 12 de Octubre, donde fueron entregados los trofeos, medallas y reconocimientos especiales a los campeones y subcampeones de cada categoría, así como menciones honoríficas a atletas destacados por su esfuerzo, disciplina y espíritu deportivo.

Los XX Juegos de Los Mina se realizaron para conmemorar el 50 aniversario del Club San Lorenzo de Los Mina, así como las fiestas patronales en honor a San Lorenzo Mártir, patrón de los negros mina, que poblaron hace más de tres siglos la vetusta barriada.

Los juegos fueron organizados por el Comité Gestor, encabezado por su presidente Ángel Danilo Mesa; el director general del evento y presidente del Club San Lorenzo, Manuel Wáscar Nin, con la asistencia de Rubén de los Santos (Kero) y otros colaboradores que sirvieron como coordinadores de las distintas disciplinas deportivas en las que compitieron más de tres mil atletas de diferentes clubes y ligas deportivas.

Las competencias tuvieron lugar en los techados de los liceos Ramón Emilio Jiménez, en Los Mina Viejo, y Domingo Moreno Jiménez, en Los Tres Brazos, donde se realizó el torneo de voleibol en las categorías Mini-Voli, Infantil y Juvenil. Además, el fútbol de sala y vitillas. Mientras que el baloncesto se jugó en las canchas de los clubes Mil Flores y Luz y Esfuerzo.

Antonio Paula premia a la Liga Norma Díaz, campeona del torneo de béisbol en las categorías 9-10 años y 11-12. Figuran Héctor Díaz, presidente de la misma; Manuel Nin, así como los hermanos Zacarías y Rubén de los Santos.

Béisbol

El torneo de béisbol, en las categorías 9-10, 11-12 y U-15, división A y B, se desarrolló en el Complejo Deportivo La Zafra y en el play del Club de Los Billeteros.

La Liga Norma Díaz se llevó doble corona de campeón, en 9-10 y 11-12 años, en la división A. La Liga La Grasa se coronó en U-15. Mientras que en la división B, la Liga Berroa también logró trofeos de campeones en las categorías 11-12 años y U-15, en tanto que, en ese mismo grupo del play de Los Billeteros, la Liga Melkin Marmolejos conquistó el primer lugar en la categoría 9-10 años.

VOLEIBOL

Las Mini-Voli de la Escuela Deportiva y Cultural (EVA), que dirige el profesor Jesús Vessup, se coronaron campeonas invictas, dejando en el segundo lugar al Club San Lorenzo.

En Infantil, las campeonas fueron las jugadoras del Club Mil Flores y MATRISA finalizó en segundo lugar, en tanto que en Juvenil se coronó campeón el club Luz y Esfuerzo, y las juveniles de EVA ocuparon el segundo puesto.

baloncesto

Con la participación de 12 equipos de la Circunscripción 2, en la categoría Mini-Basket, el campeón fue el Club Luz y Esfuerzo y el subcampeón Toritos Kid, mientras que Villa Venezuela quedó en tercer lugar.

fútbol

El Club Eugenio María de Hostos FC fue el campeón invicto y el subcampeón el onceno Maestros FC.

En masculino, los mejores fueron Ariel Daniel Peralta, primer lugar, y Francisco Alcántara, de la Academia Deportiva Voleibol para Cristo, segundo puesto; mientras que en femenino las mejores fueron Lía Rosario Pérez y Cali de la Cruz, del Club Miguel Acevedo, para el primer y segundo lugar.

Manuel Nin (Wáscar), presidente del Comité Organizador de los Juegos Deportivos Los Mina 2025 y presidente del Club San Lorenzo, entidad deportiva que celebró su 50 aniversario de fundación, manifestó satisfacción por el desarrollo del evento, el que consideró exitoso.

Nin agradeció a los atletas y dirigentes de los clubes participantes en esos juegos por su apoyo incondicional, haciendo posible que durante 10 días niñas, niños, adolescentes y jóvenes disfrutaran del certamen y compartieran con los organizadores del evento.

También agradeció a los coordinadores de disciplinas deportivas, entre ellos: Raquel Cruz (voleibol), Antonio Paula y Héctor Díaz (béisbol), Osvaldo Estévez (baloncesto), Rubén de los Santos y Miguel Acevedo (atletismo) y Juan Ruiz (fútbol).

Destacó el gran apoyo de la Alcaldía del Municipio Santo Domingo Este y su alcalde, el pastor Dío Astacio. Asimismo, de los patrocinadores de los juegos, entre ellos los periódicos Listín Diario, Hoy, El Día y El Nacional de Ahora.