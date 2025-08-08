Celtics extienden contrato del entrenador Joe Mazzulla

El presidente de los Celtics Brad Stevens manifestó durante la temporada baja que el equipo quería que Joe Mazzulla fuera su entrenador por mucho tiempo.

El viernes, Boston hizo realidad esa intención al anunciar que pactó una extensión de contrato multianual con Mazzulla No se revelaron la duración ni los detalles del nuevo acuerdo.

Mazzulla expresó en un comunicado que su nuevo pacto con el equipo es “una bendición”.

“No estaría aquí sin mi fe, mi esposa y mis hijos”, dijo Mazzulla. “Estamos agradecidos por la colaboración con nuestros grupos de propietarios, la guía de Brad y el apoyo de nuestro personal. Lo más importante, estoy agradecido por los jugadores que he podido entrenar en las últimas tres temporadas. Espero con ansias competir por los Celtics y la ciudad de Boston”.

Mazzulla, de 37 años, acaba de completar su tercera campaña como entrenador de Boston, llevando al equipo a los playoffs en cada uno, incluyendo el 18to campeonato de la NBA de la franquicia en 2023-24. Fue el entrenador principal más joven en ganar las Finales de la NBA desde la temporada 1968-69, cuando Bill Russell, de 35 años, llevó a los Celtics al campeonato como jugador-entrenador.

Bajo la dirección de Mazzulla, los Celtics han ganado al menos 57 partidos en cada una de esas temporadas y superaron las 60 victorias en cada una de las últimas dos.