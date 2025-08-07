Ministro Kelvin Cruz inicia construcción de multiuso del Club Plaza Independencia

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabezó el picazo de honor para iniciar la construcción del pabellón multiuso del Club Plaza Independencia, ubicado en el sector Renacimiento del Distrito Nacional, con una inversión superior a los 44 millones de pesos.

La obra impactará de manera positiva a jóvenes atletas, dirigentes comunitarios y sociales de los sectores aledaños, debido a la diversidad de actividades que podrán realizarse en este espacio.

Al pronunciar las palabras centrales del acto, Cruz resaltó el compromiso del presidente Luis Abinader de dotar a las comunidades de espacios para la sana recreación, la cultura y otros eventos sociales.

"En estos momentos de tantas crisis económicas y dificultades, el presidente Luis Abinader ha tomado la valiente decisión de destinar más de 800 millones de pesos para dotar al Gran Santo Domingo de más de 30 techados multiuso".

Cruz citó como ejemplo el Club Plaza Independencia, cuyos dirigentes y toda la comunidad "habían estado clamando a las autoridades para que efectuaran este tipo de inversión".

Estuvieron presentes directivos del Club Plaza Independencia, encabezados por su presidente Ricardo Oviedo y Miguel Pérez Comas, vicepresidente. También asistió Pedro Pérez, gobernador de la entidad.

Además, estuvieron los diputados José Caraballo, Liz Mieses, Elías Matos y Aníbal Díaz. En representación de la alcaldesa del Distrito, Carolina Mejía, asistió el vicealcalde Estalin Alcántara; así como el regidor Jean Carlos Vega y Raymond Rodríguez.

Los trabajos para transformar la antigua cancha contemplan la colocación de graderías, verja perimetral y un techado con estructura metálica en un área de 1,200 metros cuadrados.

Asimismo, el polideportivo será dotado con piso sintético en la zona de juego, relojes especializados, instalación eléctrica y cuatro soportes para tableros profesionales certificados por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), entre otras amenidades.