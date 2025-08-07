¿Cómo soluciona la WNBA su problema de juguetes sexuales? Qué saber sobre arrestos y seguridad

La WNBA todavía está luchando con una serie de disturbios relacionados con juguetes sexuales.

En la última semana y media, se lanzaron juguetes sexuales a la cancha durante los partidos de Atlanta el 29 de julio, Chicago el 1 de agosto y Los Ángeles el 5 de agosto. El objeto más reciente casi alcanza a la base de las Fever, Sophie Cunningham, durante el partido de Indiana contra las Sparks. También se lanzaron juguetes sexuales en partidos de Nueva York y Phoenix el martes pasado, pero no llegaron a la cancha. La policía afirma que otro juguete fue lanzado en un partido en Atlanta el 1 de agosto, aunque no está claro si llegó a la cancha.

Las distracciones han generado desafíos inesperados para la liga, los equipos y los jugadores, pero también para la seguridad del estadio. Esto es lo que debes saber.

¿Se están haciendo arrestos?

Un hombre fue arrestado el sábado en College Park, Georgia, tras ser acusado de lanzar un juguete sexual a la cancha durante el partido del 29 de julio entre las Atlanta Dream y las Golden State Valkyries, según un informe policial. El informe indica que el hombre lanzó otro juguete sexual durante el partido del 1 de agosto contra las Phoenix Mercury, pero al parecer, ese incidente no provocó un retraso en el juego.

Se le acusa de alteración del orden público, allanamiento ilegal, indecencia pública y exhibicionismo. Los cuatro cargos son delitos menores en el estado de Georgia, lo que significa que, de ser declarado culpable, la pena por cada uno de ellos podría ser una multa de hasta 1000 dólares o una pena de prisión de hasta 12 meses. Un delito menor por indecencia pública y exhibicionismo también podría requerir la inscripción en la lista estatal de delincuentes sexuales.

El informe decía que el hombre le dijo a la policía "esto se suponía que era una broma y que la broma se volvería viral".

Otro hombre en Phoenix fue arrestado después de que, según la policía, lanzara un juguete sexual al público durante un partido de los Mercury el martes. La policía afirma que el joven de 18 años sacó el juguete del bolsillo de su suéter y lo lanzó hacia los asientos de enfrente, golpeando a un espectador en la parte trasera.

El hombre declaró posteriormente a la policía que se trataba de una broma que había sido tendencia en redes sociales y que había comprado el juguete el día anterior para llevarlo al partido. Posteriormente, un voluntario del estadio, que había presenciado el incidente, lo derribó y comenzó a seguirlo mientras el hombre intentaba salir del estadio.

La policía dice que el hombre fue arrestado bajo sospecha de agresión, alteración del orden público y exhibición pública de material sexual explícito.

El New York Liberty le dijo a The Associated Press el jueves por la noche que hay una investigación en curso sobre el lanzamiento en Nueva York y que el equipo está cooperando con la policía.

¿A qué dificultades se enfrenta la seguridad del estadio para detener esto?

Los juguetes sexuales que se lanzan a la cancha generalmente no incluyen elementos metálicos, lo que significa que los detectores de metales del estadio no pueden detectarlos. Cuando un espectador los lleva en su cuerpo, se vuelven aún más difíciles de detectar.

Los equipos de seguridad de los estadios enfrentan desafíos para capturar estos elementos, según Ty Richmond, presidente de la división de servicios para eventos de Allied Universal Security, una empresa que brinda servicios de seguridad a ciertos estadios de la NBA, WNBA, NFL, MLB y MLS en todo el país.

“No todos los estadios utilizan un proceso de revisión consistente que pueda detectar los juguetes sexuales debido a lo que implicaría: cacheos, apertura de bolsas y prohibición de bolsas”, dijo. “El conflicto entre la conveniencia de permitir el acceso de los aficionados al estadio y al recinto, que es un tema importante, y la seguridad”.

Los límites de seguridad en los estadios hacen que las acciones legales sean uno de los elementos disuasorios más fuertes para este tipo de comportamiento, dijo Richmond.

“La decisión de procesar y mostrar ejemplos de cómo se está tratando a las personas es muy importante”, dijo. “Sin duda, creo que marcará la diferencia. Su aplicación es importante, y su difusión también lo es”.

Aún no se han realizado arrestos en Los Ángeles ni Chicago. En un comunicado a AP, los Sparks afirmaron que están "trabajando con el personal del estadio para identificar al responsable y garantizar que se tomen las medidas pertinentes".

La WNBA ha dicho que cualquier espectador que arroje objetos a la cancha enfrentará una prohibición mínima de un año y un procesamiento por parte de las autoridades.

¿Cómo está afectando a los jugadores?

A medida que los disturbios se acumulan, los que están en la cancha se sienten cada vez más frustrados.

"Todos intentan asegurarse de que la W no sea una broma y que se la tomen en serio, y entonces ocurre", dijo Cunningham en su podcast después de casi ser golpeada por uno de los juguetes sexuales el martes. "Yo pensaba: '¿Cómo vamos a conseguir que nos tomen en serio?'".

Ninguna otra liga deportiva profesional se ha enfrentado a incidentes similares relacionados con juguetes sexuales. Esto ha generado un debate en línea sobre la decisión de los agresores de lanzarlos durante los partidos de una liga femenina y una liga con un alto número de jugadoras lesbianas y queer.

“Esto ha estado ocurriendo durante siglos, la sexualización de las mujeres. Esta es la última versión de eso. No tiene gracia. No debería ser el blanco de las bromas”, dijo el jueves la entrenadora de Minnesota Lynx, Cheryl Reeve. “La sexualización de las mujeres es lo que se usa para oprimirlas, y esto no es diferente”.

A pesar de la conducta delictiva que conduce a arrestos, al menos un mercado de predicciones basado en criptomonedas ofrece operaciones que básicamente permiten a los usuarios apostar sobre si se lanzarán juguetes sexuales en futuros juegos de la WNBA.

Los jugadores también han estado expresando sus preocupaciones en las redes sociales, haciéndose eco de sus preocupaciones sobre los protocolos de seguridad del estadio.

La delantera de Liberty, Isabelle Harrison, publicó en X la semana pasada: "¡¿SEGURIDAD EN LA CANCHA?! ¡¿Hola?! Por favor, mejoren. No tiene gracia. Nunca lo tuvo. Lanzar CUALQUIER COSA a la cancha es muy peligroso".