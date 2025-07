Santurce fuerza séptimo juego con victoria ante Bayamón, Chris Duarte anota ocho puntos

Los Cangrejeros de Santurce dieron un paso firme en las Finales de Conferencia del BSN 2025 al derrotar convincentemente a los Vaqueros de Bayamón con marcador de 91-70.

Kenneth Farried se lució por los Cangrejeros con 21 puntos y 9 rebotes, Ángel Rodriguez con 10 puntos 7 rebotes y 11 asistencias.

Por Bayamón, Danilo Gallinari aportó 17. El dominicano Chris Duarte aportó ocho puntos, tres rebotes y tres asistencias.

En el duelo colectivo, Santurce fue notablemente superior en tiros de campo con un 50% de efectividad (38/76) frente al 36% de Bayamón (24/65). También dominaron en asistencias (29 a 17), bloqueos (6 a 1) y puntos en la pintura (52 a 30). Aunque los Vaqueros tiraron mejor desde la línea de libres (72% vs 56%), no fue suficiente para contrarrestar el pobre desempeño en triples (21% vs 26%) y la falta de apoyo del banco (20 puntos vs 32).