Lillard regresa a los Trail Blazers con un contrato de 3 años por 42 millones de dólares

Damian Lillard está de regreso donde comenzó.

Lillard firmó un contrato de tres años por 42 millones de dólares para regresar a los Portland Trail Blazers, según informó a The Associated Press el jueves una persona con conocimiento del acuerdo. La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no se ha anunciado oficialmente.

ESPN fue el primero en informar sobre el acuerdo.

Lillard, de 35 años, fue la sexta elección del draft de la NBA de 2012 por los Trail Blazers y pasó 11 temporadas con Portland antes de ser traspasado a los Milwaukee Bucks justo antes de la temporada 2023-24.

Sin embargo, puede que aún no sea el momento de Lillard en Portland para el jugador conocido por señalar su muñeca después de encestar tiros clave.

Lillard se rompió el tendón de Aquiles izquierdo durante una serie de primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Indiana Pacers y requirió cirugía, lo que significa que podría perderse toda la temporada 2025-26. Los Bucks lo despidieron a principios de este mes y estiraron los $113 millones restantes de su contrato a cinco años.

Lillard se ubicó décimo en la liga en anotaciones (24.9) y asistencias (7.1) esta temporada, y fue seleccionado por novena vez para el Juego de las Estrellas. Sin embargo, solo jugó 58 partidos debido a una trombosis venosa profunda.

Lillard confirmó el acuerdo al publicar un video en su Instagram del vestuario de los Trail Blazers, que termina con un cuadro de un casillero etiquetado con su nombre, seguido de las palabras "Juntos otra vez".

Escribió "¡¡¡RipCityyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!"

Lillard promedió 32,2 puntos en su última temporada en Portland. Se convirtió en el séptimo jugador en la historia de la NBA en anotar más de 70 puntos en un partido, al anotar 71 contra los Houston Rockets esa temporada.

Pero Portland sólo ganó cuatro series de playoffs durante el mandato de Lillard, llegando a la final de la Conferencia Oeste una vez.

Lillard era muy querido en Portland y siempre insistió en que no había resentimientos por su separación de los Blazers. Quería intentar conseguir un campeonato con Giannis Antetokounmpo y los Bucks, mientras que Portland se centraba en desarrollar jóvenes talentos, como Scoot Henderson y Shaedon Sharpe.

Lillard, que tiene un acuerdo de calzado exclusivo con Adidas, insinuó durante un evento en la sede de la compañía en Norteamérica en 2024 que algún día podría estar dispuesto a regresar a los Trail Blazers.

Lillard ostenta los récords de Portland en puntos (19.376) y triples (2.387). Es el único jugador de los Trail Blazers en anotar 70 o más puntos en un partido. Tuvo cinco partidos de 60 o más puntos con Portland.

Durante su carrera, Lillard promedió 25,1 puntos y 6,7 asistencias. Fue nombrado Novato del Año en 2013 y formó parte del equipo del 75.º Aniversario de la NBA en 2021. Ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio.