David Jones-García, inspirado por su padre y honrando a su madre

Mientras pone en cancha una actuación que hace pensar a los Spurs de San Antonio en gastar su tercer y último contrato de dos vías en él, David Jones-García se mantiene inspirado por su padre fallecido y honrando a su madre.

Un extenso reportaje redactado por el periodista Tom Orsborn para la página electrónica del San Antonio Express-News resalta la presencia que ha tenido el dominicano en lo que va de la Liga de Verano del principal circuito de baloncesto en los Estados Unidos.

Jones-García, un nativo del barrio de Guachupita, rememora la primera vez que pisó una cancha a expensas de su padre, David Apolinar Jones, y el impacto que ha tenido en su vida ese deporte desde entonces.

Se refiere a su progenitor como "un simple trabajador, un emprendedor del barrio de donde venimos", quien jugaba al básquetbol por diversión.

"Cuando tenía 6 años, me llevó a una cancha por primera vez. Lancé la pelota, y desde entonces, el baloncesto ha sido mi pasión", agrega Jones-García, de 23 años, un guard y delantero de 6-5 y 210 libras que busca realizar su sueño enebeísta.

Mientras se embarcaba en su carrera, Jones-García recibió el apoyo constante de su padre.

"Él me enseñó el juego", dijo. "Me encaminó para llegar hasta aquí. Me llevaba a todos los torneos. Cuando estaba con la selección nacional (dominicana), me llevaba a todos los entrenamientos. Se aseguraba de que comiera bien, de que estuviera bien, de que no me faltara nada".

David Apolinar Jones perdió la vida debido a una enfermedad cardíaca el 3 de febrero de 2023 mientras su hijo participaba en la NCAA con la Universidad de St. John's.

En su honor, Jones-García se hizo tatuar, en el interior de su antebrazo derecho, las palabras "David" y "El Varón" con sus fechas de nacimiento y muerte. Además ha agregado el apellido García a su nombre para honrar el linaje de su madre.

Tras promediar 22.7 puntos con 51 por ciento de campo, 47 por ciento de triples y 84 por ciente de la línea de lances libres en el California Classic en San Francisco, ha continuado con partidos de 24, 21 y 28 puntos en la Liga de Verano.

En el primer partido, un triunfo 111-70 sobre los Sixers de Filadelfia, acertó 9 de 12 lances al aro, incluyendo de 5-4 desde la raya de tres puntos.

"Es un jugador fenomenal", dijo Mike Noyes, entrenador de la Liga de Verano de los Spurs. "Su lugar está en una cancha de la NBA". "David ha estado fantástico. Estamos muy pendientes de su eficiencia, y te aseguro que en los dos últimos partidos su eficiencia ha sido espectacular (69,2% en tiros de campo, 18 de 26, y 70% en tiros de larga distancia, 7 de 10)".

Los Spurs tienen tres contratos de doble vía para jugadores que compartirán su tiempo entre el club principal y los Austin Spurs de la G League. El mes pasado, les ofertaron a Harrison Ingram y Riley Minix. Jones-García es firme candidato para el tercero.

"Simplemente estoy siguiendo un proceso, tomándolo día a día", añadió cuando se le preguntó si creía que se había ganado un acuerdo de dos vías. "Pase lo que pase al final del verano, pasará. Estoy en manos de Dios".

Jones-García agradece las lecciones que ha aprendido del cuerpo técnico de los Spurs.

"Me han ayudado a ser mejor jugador, a convertirme en un pasador con buena disposición", dijo. "Se puede jugar en la cancha, en muchas posiciones diferentes. El cuerpo técnico me ha ayudado mucho, así que solo intento jugar bien y ayudarnos a ganar tantos partidos como podamos".

Tras una sólida actuación con la República Dominicana en el Mundial Sub-17 de la FIBA de 2018, jugó baloncesto preparatorio en la Escuela Cristiana Teays Valley de Virginia Occidental. Su carrera universitaria incluyó estancias en DePaul, donde logró el primer triple-doble en la historia del programa y promedió 14.5 puntos y 7.4 rebotes en su segundo año en 2021-22; St. John's, donde promedió 13.2 puntos y 6.8 rebotes en 2022-23; y Memphis, donde promedió 21.8 puntos y 7.6 rebotes en 2023-24 con el entrenador Penny Hardaway, exestrella NBA.

"El entrenador Penny me ayudó mucho, me ayudó a desarrollar mi juego", dijo. "Jugaba con el mismo estilo que nosotros a este nivel, así que eso me ayudó mucho".

Tras no ser seleccionado en el draft de 2024, Jones-García ha tenido breves periodos con Filadelfia y Utah con contratos de dos vías. Destacó en la Liga de Verano de los Spurs tras promediar 24.7 puntos por partido la temporada pasada en 29 partidos con los Capitanes de la Ciudad de México de la G League.