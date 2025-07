Cambio entre tres en la NBA: Powell se une a Heat, Collins se va Clippers, Love y Anderson a Utah

El Heat de Miami adquirió a Norman Powell, mientras que John Collins se va a Clippers de Los Ángeles, y Kevin Love y Kyle Anderson se dirigen al Jazz de Utah como parte de un intercambio entre tres equipos, confirmó el lunes una persona con conocimiento del acuerdo.

Como parte del trato, al menos una selección de segunda ronda del draft pasará de los Clippers a Utah, dijo la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el intercambio no ha recibido la aprobación requerida de la NBA.

Powell promedió 21,8 puntos la temporada pasada para los Clippers y tiene un porcentaje de acierto del 40% en tiros de tres puntos a lo largo de su carrera. Collins promedió 19 unidades en 40 juegos para el Jazz la temporada pasada, mientras que Love promedió 5,3 puntos en 23 juegos con el Heat y Anderson promedió 6,7 tantos en 25 juegos después de ser traspasado a Miami.

ESPN fue el primero en informar sobre el acuerdo.

Se espera que Powell aporte a Miami la anotación y el tiro que tanto necesita. El Heat fue el 24mo de 30 equipos en puntos por juego la temporada pasada. El equipo perdió este verano a Duncan Robinson, líder histórico de triples del equipo, quien se fue a los Pistons de Detroit.

Love ha sido campeón de la NBA y elegido en cinco ocasiones al Juego de Estrellas y probablemente será elegido al Salón de la Fama cuando termine su carrera. Había expresado interés en posiblemente permanecer con el Heat incluso más allá de su contrato actual, que está programado para expirar después de la próxima temporada 2025-26.

“Nunca pensé que sería un problema matemático”, publicó Love en las redes sociales después de ser informado del intercambio. “Bienvenido a la NBA”.

Collins ha promediado 16 puntos por juego en ocho temporadas, las primeras seis con Atlanta y dos con Utah. Anderson se unirá a su sexto equipo, después de haber pasado por San Antonio, Memphis, Minnesota y Golden State antes de ser enviado al Heat como parte del intercambio que movió a Jimmy Butler a los Warriors.