Whitmore, cambiado de Rockets a Wizards, Huff pasó de Grizzlies a Pacers

Cam Whitmore regresará a su área natal después de ser canjeado por los Houston Rockets a los Washington Wizards por un par de selecciones de segunda ronda, dijo el sábado una persona con conocimiento del acuerdo.

Es probable que el canje se incorpore a una serie más grande de movimientos de varios equipos y no pueda concretarse hasta el domingo como muy pronto, dijo la persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a la aprobación pendiente de la NBA. La moratoria de temporada baja de la liga sobre la mayoría de los movimientos de jugadores se levanta el domingo al mediodía EDT.

ESPN fue el primero en reportar el acuerdo comercial.

Whitmore, nativo de Maryland, promedió 10.8 puntos en sus dos temporadas con los Rockets, quienes lo tomaron con la selección número 20 en el draft de 2023.

La adquisición de Whitmore es otro paso en la revisión de la temporada baja por parte de los Wizards, que han estado en el modo de adquirir jugadores jóvenes que pueden jugar en múltiples posiciones mientras continúan acumulando activos.

Podrían tener $100 millones disponibles, si no más, en espacio bajo el tope salarial el próximo verano, y a principios de esta temporada baja adquirieron a CJ McCollum y Kelly Olynyk en un canje con Nueva Orleans por Jordan Poole, además de conseguir a Tre Johnson con la selección No. 6 en el draft.

Huff es traspasado a los Pacers

El campeón de la Conferencia Este, Indiana, que necesita un pívot después de perder a Myles Turner ante Milwaukee, acordó adquirir a Jay Huff de los Memphis Grizzlies a cambio de capital de segunda ronda del draft, dijo una persona con conocimiento de ese acuerdo.

La persona habló bajo condición de anonimato a la AP porque, como la mayoría de los acuerdos, no puede concretarse con la aprobación de los términos de la liga hasta al menos el domingo.

Huff, de 7 pies y 1 pulgada, promedió 6.9 puntos en 64 juegos con Memphis la temporada pasada.