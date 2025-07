Una nueva cancha para residencial José Contreras

La junta de vecinos del residencial José Contreras, ubicado en la comunidad de Los Kilómetros, pidió a las autoridades gubernamentales y municipales la intervención urgente de su cancha de baloncesto, que desde hace más de tres décadas permanece en completo abandono, a pesar de ser el único espacio donde cientos de niños y jóvenes practican deportes.

Según denunciaron los comunitarios del Km 10 y medio de la carretera Sánchez, la cancha fue construida hace más de 32 años y jamás ha sido remodelada. No cuenta con tableros funcionales, el piso presenta grietas y baches, y la zona carece de iluminación.

“Ahora los niños están de vacaciones, y quieren jugar y recrearse en la cancha, pero la misma no funciona. No queremos que nuestros hijos tengan que desplazarse lejos para practicar deporte o que en vez de estar en recreación, dediquen el tiempo a actividades que no aportan nada”, afirmó José Ramón Arias, presidente de la junta de vecinos.

Además del deterioro de la cancha, también reclaman un área adecuada para la práctica de voleibol, especialmente pensada para las niñas del residencial.

“Las niñas no tienen un lugar donde entrenar. El voleibol se ha vuelto una pasión para muchas de ellas, pero no tienen espacio. Lo justo es que también tengan dónde desarrollarse”, expresó Arias.

También piden la adecuación de los baños de la zona deportiva, los cuales, aseguran, están completamente inservibles desde hace más de 10 años.

El residencial José Contreras, fundado hace más de tres décadas, es hogar de cientos de familias trabajadoras que ven en el deporte una herramienta de formación, disciplina y prevención.

La junta de vecinos hace un llamado al Ministerio de Deportes, al Ayuntamiento del Distrito Nacional y a cualquier institución pública o privada que pueda colaborar.