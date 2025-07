Chris Duarte anota 27 puntos y Vaqueros ganan en el primer partido en casa de playoffs del BSN

Los Vaqueros de Bayamón iniciaron con fuerza las Finales del BSN 2025 al vencer 83-75 a los Gigantes de Carolina/Canóvanas en el Coliseo Rubén Rodríguez, ante 2,500 fanáticos. Bayamón arrancó con un primer cuarto dominante (24-12) y logró mantener la ventaja a pesar de los embates finales de los Gigantes.

Chris Duarte fue el protagonista ofensivo de los Vaqueros con 27 puntos, 5 asistencias y una eficiencia de 30. Lo acompañaron Danilo Gallinari con 17 puntos y 4 rebotes, y JaVale McGee, quien firmó un doble-doble con 10 puntos y 14 rebotes. Por los Gigantes, C. Doolittle lideró con 17 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, seguido de K. Simmons con 14 puntos y 4 asistencias.

En el plano colectivo, los Gigantes lanzaron mejor al canasto (49% vs 45%), pero Bayamón dominó en rebotes (38-28), robos (8-5) y tiros libres (94% vs 75%). Además, los Vaqueros fueron superiores en puntos por pérdidas del rival (13-5) y puntos en el clutch. Carolina tuvo mejor producción desde la banca (24-15), pero no fue suficiente para remontar.