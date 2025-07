Kornet firma con los Spurs, Rockets y Mavericks hacen contrataciones en inicio agencia libre NBA

Victor Wembanyama tiene otro hombre grande para ayudarlo en San Antonio. Y los Rockets de Houston continuaron sus mejoras de temporada baja el lunes cuando comenzó el período de agencia libre de la NBA.

Los Spurs atrajeron al pívot Luke Kornet de Boston con un acuerdo de cuatro años y 41 millones de dólares, según una persona con conocimiento del acuerdo que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no puede anunciar el acuerdo hasta que se levante la moratoria de firmas de la liga para la mayoría de los contratos el domingo.

Kornet fue parte del equipo campeón de la NBA 2024 de Boston y ha lanzado un 68% desde el campo en 205 juegos, principalmente saliendo de la banca, durante las últimas tres temporadas regulares. Se espera que añada profundidad al frente de los Spurs, que esperan tener a Wembanyama —el Novato del Año de la NBA 2023-24 y un All-Star la pasada campaña— de regreso y listo para jugar después de que se le diagnosticara trombosis venosa profunda en un hombro en febrero.

Mientras tanto, los Rockets añadieron al veterano alero Dorian Finney-Smith con un acuerdo de cuatro años y 53 millones de dólares poco después de que se abriera la agencia libre. ESPN fue el primero en informar sobre el acuerdo, y una persona con conocimiento del mismo confirmó los términos a AP.

Houston se convierte en el cuarto equipo de Finney-Smith después de pasar por Dallas, Brooklyn y los Lakers de Los Ángeles. Se unirá a un club de los Rockets que a principios de este verano consiguió a Kevin Durant en un intercambio de gran impacto con Phoenix, aunque ese acuerdo no puede recibir la aprobación formal de la NBA hasta la próxima semana.

Finney-Smith promedió 8,7 puntos y tuvo un 41% de efectividad en tiros de tres puntos la pasada temporada.

ESPN también informó que la racha de los Rockets en la agencia libre continuó con la adición del pívot Clint Capela, quien pasó los primeros seis años de su carrera en Houston antes de jugar las últimas cinco temporadas en Atlanta. Capela acordó un contrato de tres años con los Rockets.

Dallas, que necesitaba ayuda en la posición de base especialmente porque el recién renovado Kyrie Irving —rehabilitándose de una rotura de ligamento cruzado anterior— podría no estar listo para jugar hasta aproximadamente la mitad de la temporada, acordó con D’Angelo Russell un contrato de dos años por casi 13 millones de dólares.

Russell formaría parte de la profundidad del backcourt en un club con una línea frontal imponente que, si está saludable, incluiría al número 1 del draft Cooper Flagg, el 10 veces All-Star Anthony Davis y el prometedor joven pívot Dereck Lively II.

El período de agencia libre se abrió oficialmente a las 6 p.m. hora del Este el lunes, pero en realidad, ya estaba en marcha.

LeBron James ya ha optado por un acuerdo de 52,6 millones de dólares con Los Angeles Lakers para esta próxima temporada, los Rockets intercambiaron para obtener a Durant —obviamente fuera de la agencia libre— y Los Angeles Clippers vieron a James Harden rechazar su opción a cambio de un nuevo acuerdo y un aumento. Incluso hubo una adición sorpresa a la agencia libre, Portland anunció que compró el contrato del exnúmero uno del draft Deandre Ayton, lo que le permite firmar con cualquier equipo que elija.

Y el lunes, incluso antes de que la ventana de compras comenzara oficialmente, más acuerdos: Nicolas Batum regresará a los Clippers con un acuerdo de dos años, según dijo su agencia, mientras que Joe Ingles acordó regresar con los Timberwolves de Minnesota. Acuerdos como esos podrían concretarse antes de la hora oficial de inicio porque a los equipos se les permite negociar con sus propios agentes libres una vez que las Finales de la NBA han terminado.

Otros acuerdos

En otros acuerdos confirmados por AP el lunes por la noche:

— El pívot Kevon Looney acordó un contrato de dos años con New Orleans, después de pasar sus primeras 10 temporadas con Golden State.

— El escolta Caris LeVert firmará un contrato de dos años por casi 15 millones de dólares anuales con los Detroit Pistons, un equipo que ganó 14 juegos en 2023-24 y luego ganó 44 juegos para obtener el sexto lugar en la Conferencia Este la pasada temporada.

Límite salarial establecido

La NBA anunció el lunes que ha establecido el límite salarial para la próxima temporada en 154.647 millones de dólares, el máximo permitido de un aumento del 10% sobre el nivel de la temporada pasada.

El nivel de impuestos para la temporada 2025-26 es de 187.895 millones de dólares, dijo la liga.

Lo que ya sucedió

— Julius Randle regresa a los Timberwolves con un potencial acuerdo de 100 millones de dólares.

— Bobby Portis se queda con los Bucks, manteniendo al popular sexto hombre en Milwaukee.

— Duncan Robinson termina contrato con el Heat, podría regresar.

Lo que sigue

En situaciones muy específicas, los equipos pueden anunciar fichajes cuando se completan. Pero en la mayoría de las situaciones, y esto incluso aplica a algunos intercambios relacionados con el draft (como el que involucra a Durant yendo a Houston), los equipos no podrán anunciar esos hasta el inicio del nuevo año de la liga el seis de julio.