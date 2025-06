Julius Randle y los Timberwolves finalizan contrato de tres años por hasta 100 millones según AP

Julius Randle y los Timberwolves de Minnesota están finalizando un nuevo acuerdo que podría mantenerlo con el club hasta la temporada 2027-28, dijo el domingo una persona con conocimiento del acuerdo.

El último año del acuerdo será a opción de Randle y, si se ejerce, podría elevar el valor total del contrato a 100 millones de dólares, dijo la fuente.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque ninguna de las partes anunció el acuerdo. ESPN y The Athletic fueron los primeros en informar sobre el acuerdo.

Randle tenía una opción de jugador de 30,9 millones de dólares para esta próxima temporada y podría haber sido un agente libre sin restricciones en 2026.

Promedió 18,7 puntos y 7,1 rebotes por partido esta pasada temporada, su primera con los Timberwolves, y ayudó al equipo a llegar a las finales de la Conferencia Oeste. Randle fue una de las piezas principales en el intercambio el otoño pasado que envió a Karl-Anthony Towns de Minnesota a Nueva York. Randle había pasado cinco temporadas con los Knicks antes de ese intercambio.

Tres veces All-Star, Randle ha promediado 19 puntos y 9,1 rebotes por partido en 11 temporadas con los Timberwolves, Knicks, New Orleans y los Lakers de Los Ángeles.