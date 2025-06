Los Celtics de Boston envían a Jrue Holiday a los Trail Blazers de Portland, según fuente de la AP

La adquisición de Jrue Holiday de Portland ayudó a que los Celtics ganaron su 18mo campeonato de la NBA la temporada pasada.

Ahora, unos Celtics, que parecen estar en transición, enviaron a Holiday de regreso a los Trail Blazers, según indicó el martes una persona con conocimiento de los detalles.

ESPN informó que los Celtics recibirían a Anfernee Simons y dos selecciones de segunda ronda de los Trail Blazers.

La salida de Holiday, quien fue seleccionado por sexta vez en su carrera para el equipo All-Defensive en su primera temporada en Boston, fue confirmada a The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no es oficial.

Holiday fue traspasado por los Bucks de Milwaukee a Portland en septiembre de 2023 cuando los Bucks adquirieron al All-Star Damian Lillard. Días después, los Trail Blazers lo enviaron a los Celtics e inmediatamente fue incluido en la alineación titular antes de ganar el segundo título de su carrera en junio del año pasado.

Pero los Celtics han perdido ahora a un segundo miembro de esa alineación titular al menos para parte de la próxima temporada. El alero All-NBA Jayson Tatum se sometió a una cirugía por una lesión en el tendón de Aquiles que sufrió en la derrota en las semifinales de la Conferencia Este ante los Knicks de Nueva York.

Simons podría proporcionar parte del poder anotador que los Celtics han perdido tras promediar 19,3 puntos la temporada pasada después de lograr un récord personal de 22,6 por juego en 2023-24.

Sin embargo, los Celtics extrañarán la defensa y el liderazgo que Holiday proporcionó. El dos veces medallista de oro olímpico había tenido un bajón ofensivo, con un promedio de 11,1 puntos la campaña anterior, su cifra más baja desde su temporada de novato en 2009-10.

Es probable que los Celtics se hayan visto motivados a traspasar a Holiday debido a que aún le deben 104,4 millones de dólares en tres temporadas que le queda a la extensión de contrato que le dieron el año pasado, además de los enormes contratos de Tatum y Jaylen Brown.

Holiday, quien ayudó a los Bucks a ganar el título de la NBA en 2021, ha promediado 15,8 tantos en una carrera de 16 años que también incluye períodos con FiladelFia y Nueva Orleans.