Liz y Knight anotan 20 y los Capitanes de Arecibo vencen a Atléticos de San Germán

Los Capitanes de Arecibo defendieron exitosamente su casa al vencer 93-86 a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

Arecibo logró sobreponerse a un inicio parejo y selló la victoria con un sólido tercer cuarto de 26 puntos que marcó la diferencia.

En un esfuerzo colectivo, los Capitanes contaron con cuatro jugadores en doble figura. Víctor Liz y Brandon Knight lideraron con 20 puntos cada uno, siendo clave la eficiencia de Knight con 4 asistencias. Emmy Andújar fue determinante desde la banca con 13 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias en apenas 18 minutos. Por los Atléticos, Gabe York fue el máximo anotador del partido con 34 puntos, mientras que Sam Mennenga aportó un doble-doble de 9 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias.

Colectivamente, Arecibo lanzó mejor de campo (49% vs. 43%) y fue más preciso desde el triple (37% vs. 27%). San Germán dominó los tiros libres (82% vs. 66%) y superó en asistencias (26-23), pero los Capitanes aprovecharon mejor las pérdidas con 14 robos frente a 8. Ambos equipos estuvieron parejos en rebotes (37-36), pero Arecibo capitalizó con 38 puntos en la pintura y 34 desde la banca.